1 сентября по всей стране пройдет акция «Дети вместо цветов» — букеты для учителей превратятся в помощь нуждающимся Фото: Александр Мамаев © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

Провожаем лето и встречаем новый учебный год с новой познавательной подборкой рекомендаций из онлайна для тех, кто привык проводить 1 сентября с пользой. Сегодня познакомимся с новыми масштабными образовательными программами и проектами, поучаствуем в социальной акции и посмотрим большую премьеру, приуроченную к дню знаний. Все это — в нашей новой Афише:

Что сделать утром

С самого утра призываем вас поучаствовать во всероссийской акции «Дети вместо цветов». Она состоит в том, чтобы не покупать букеты для учителей на 1 сентября, а перечислить эти средства в благотворительные фонды для нужд детей. Акцию поддержали более 200 школ со всей страны, популярные артисты и крупные международные компании.

Что сделать днем

В день знаний можно начать новый курс — московская школа искусств и наук запускает онлайн-лабораторию «О музыке и пространстве». Записаться на занятия можно на сайте Школы искусств и наук . Лаборатория охватывает широкий спектр теорий и практик существования звука в пространстве. Она посвящена опытам взаимодействия музыки с архитектурой, развитию концертных форматов, работе с окружающей средой и в открытых публичных пространствах

А еще днем загляните на сайт Лабиринта — книжный сервис запустил новый большой проект «Книжные игры», к которому присоединились крупнейшие издательства России. Они будут делиться своими книжными новинками, проводить мастер-классы, лекции и конкурсы с полезными призами.

Что сделать вечером

В социальной сети «ВКонтакте» в День знаний, 1 сентября, состоится премьера сериала «Урок демократии» о взрослении и стремлении к мечте. Картина посвящена взрослению, самоопределению, вере в себя, в свои силы и рассказывает о том, чего можно достичь, если не бояться двигаться к своей цели.