Провожаем лето и встречаем новый учебный год с новой познавательной подборкой рекомендаций из онлайна для тех, кто привык проводить 1 сентября с пользой. Сегодня познакомимся с новыми масштабными образовательными программами и проектами, поучаствуем в социальной акции и посмотрим большую премьеру, приуроченную к дню знаний. Все это — в нашей новой Афише:
Что сделать утром
С самого утра призываем вас поучаствовать во всероссийской акции «Дети вместо цветов». Она состоит в том, чтобы не покупать букеты для учителей на 1 сентября, а перечислить эти средства в благотворительные фонды для нужд детей. Акцию поддержали более 200 школ со всей страны, популярные артисты и крупные международные компании.
Что сделать днем
В день знаний можно начать новый курс — московская школа искусств и наук запускает онлайн-лабораторию «О музыке и пространстве». Записаться на занятия можно
А еще днем загляните на сайт Лабиринта — книжный сервис запустил новый большой проект «Книжные игры», к которому присоединились крупнейшие издательства России. Они будут делиться своими книжными новинками, проводить мастер-классы, лекции и конкурсы с полезными призами.
Что сделать вечером
В социальной сети «ВКонтакте» в День знаний, 1 сентября, состоится премьера сериала «Урок демократии» о взрослении и стремлении к мечте. Картина посвящена взрослению, самоопределению, вере в себя, в свои силы и рассказывает о том, чего можно достичь, если не бояться двигаться к своей цели.
План на 2 сентября мы опубликуем через сутки. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в