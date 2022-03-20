Губерниев: как изменится спорт в России из-за санкций

О новых соревнованиях, отношениях с миром и дружбе с губернатором Комаровой. Интервью

20 марта 2022 в 11:40 Размер текста - 17 +

Дмитрий Губерниев будет ведущим церемонии закрытия Паралимпиады в Ханты-Мансийске Фото: Николай Бастриков © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности России нужно быть готовой проводить своими силами крупные спортивные соревнования, которые будут поддерживать уровень атлетов внутри страны. В организации мероприятий могут помочь такие города, как Ханты-Мансийск. Таким мнением в блиц-интервью для URA.RU поделился спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. О том, как жить российскому спортивному сообществу после отстранений от международных турниров — в материале URA.RU. — Дмитрий, уже прошло больше недели после отстранения Паралимпийской сборной России от соревнований в Пекине. Вы тогда эмоционально отреагировали на это решение. Как сейчас относитесь к этому? Дмитрий Губерниев отметил, что Ханты-Мансийск способен на высшем уровне организовывать соревнования по зимним видам спорта Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Я не столько эмоционально отреагировал, сколько мы все были очень сильно обескуражены. Проблема в том, что процесс продолжается. Нас изгоняют из спортивных семей самых разных видов спорта. Очень обидно, что первые в этом списке биатлонисты, потому что народ в IBU (Международный союз биатлонистов) принимает очень жесткие решения. Это все очень печально. Посмотрим, как будут события развиваться. На самом деле сейчас нужно быть готовым к тому, чтобы проводить серьезные российские соревнования, чтобы поддерживать спорт, в том числе и детско-юношеский спорт и спорт высших достижений. То, что мы видим в Ханты-Мансийске — это, безусловно, большая поддержка. Тут можно в любой момент провести любой зимний турнир по лыжам или скиатлону. Тут все готово. Все есть. — Может и хорошо, что не пустили на Паралимпиаду? Свою организовали ведь… — Хорошо, что не попали — очень плохие разговоры. В идеале спортсмен должен выступать, где сильнейшие. И разговор: а давайте мы соберемся и проведем футбольных турнир и нам позавидует Италия — он не состоятелен. Да, мы, конечно, проведем футбольный турнир и сделаем это достойно, но мы должны понимать, что футбол — это явление мирового масштаба. Смотрите, что происходит: уезжают легионеры из КХЛ (Континентальная хоккейная лига), но никому ведь в голову не приходит выгнать наших хоккеистов из НХЛ. Понятно, что НХЛ без Овечкина, Малкина и целой плеяды … Там и деньги, и бизнес. Там люди принимают адекватные решения. — У вас большая телефонная книжка. Там и иностранцы есть. Обсуждали ли ситуацию с ними? Статья по теме Как Россия за семь дней организовала свою Паралимпиаду в ХМАО — У нас есть комментаторский чат. Я как-то во время этапа кубка мира в Финляндии (С 3 по 6 марта) написал: «Ребята, я скучаю». Мой друг-норвежец Андреас ответил: «Мы скучаем тоже». Но мы с ним, на самом деле, очень давно дружим. Но в данный момент я не чувствую такого большого желания общаться со стороны иностранных коллег. Это правда. В этом смысле мы гораздо более открыты. — Вы прилетели в Ханты-Мансийск и дали концерт, в том числе для паралимпийцев. В качестве кого вы тут? — Не хватает людям праздника сейчас, нам, мне кажется, на концерте его удалось подарить. А приехал я в Ханты-Мансийск в качестве ведущего. На мне будет церемония закрытия и на Паралимпиаде поработаем. Все будет хорошо. Спасибо большое за приглашение губернатору Наталье Комаровой. С ней мы давно дружим. — Ждать ли вас на трибунах Центре зимних видов спорта имени Филипенко в Ханты-Мансийске? — Я, конечно, заеду на соревнования посмотреть. Это безусловно. — Кричать «Россия» будете? — Мы всегда кричим: «Россия». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

России нужно быть готовой проводить своими силами крупные спортивные соревнования, которые будут поддерживать уровень атлетов внутри страны. В организации мероприятий могут помочь такие города, как Ханты-Мансийск. Таким мнением в блиц-интервью для URA.RU поделился спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. О том, как жить российскому спортивному сообществу после отстранений от международных турниров — в материале URA.RU. — Дмитрий, уже прошло больше недели после отстранения Паралимпийской сборной России от соревнований в Пекине. Вы тогда эмоционально отреагировали на это решение. Как сейчас относитесь к этому? — Я не столько эмоционально отреагировал, сколько мы все были очень сильно обескуражены. Проблема в том, что процесс продолжается. Нас изгоняют из спортивных семей самых разных видов спорта. Очень обидно, что первые в этом списке биатлонисты, потому что народ в IBU (Международный союз биатлонистов) принимает очень жесткие решения. Это все очень печально. Посмотрим, как будут события развиваться. На самом деле сейчас нужно быть готовым к тому, чтобы проводить серьезные российские соревнования, чтобы поддерживать спорт, в том числе и детско-юношеский спорт и спорт высших достижений. То, что мы видим в Ханты-Мансийске — это, безусловно, большая поддержка. Тут можно в любой момент провести любой зимний турнир по лыжам или скиатлону. Тут все готово. Все есть. — Может и хорошо, что не пустили на Паралимпиаду? Свою организовали ведь… — Хорошо, что не попали — очень плохие разговоры. В идеале спортсмен должен выступать, где сильнейшие. И разговор: а давайте мы соберемся и проведем футбольных турнир и нам позавидует Италия — он не состоятелен. Да, мы, конечно, проведем футбольный турнир и сделаем это достойно, но мы должны понимать, что футбол — это явление мирового масштаба. Смотрите, что происходит: уезжают легионеры из КХЛ (Континентальная хоккейная лига), но никому ведь в голову не приходит выгнать наших хоккеистов из НХЛ. Понятно, что НХЛ без Овечкина, Малкина и целой плеяды … Там и деньги, и бизнес. Там люди принимают адекватные решения. — У вас большая телефонная книжка. Там и иностранцы есть. Обсуждали ли ситуацию с ними? — У нас есть комментаторский чат. Я как-то во время этапа кубка мира в Финляндии (С 3 по 6 марта) написал: «Ребята, я скучаю». Мой друг-норвежец Андреас ответил: «Мы скучаем тоже». Но мы с ним, на самом деле, очень давно дружим. Но в данный момент я не чувствую такого большого желания общаться со стороны иностранных коллег. Это правда. В этом смысле мы гораздо более открыты. — Вы прилетели в Ханты-Мансийск и дали концерт, в том числе для паралимпийцев. В качестве кого вы тут? — Не хватает людям праздника сейчас, нам, мне кажется, на концерте его удалось подарить. А приехал я в Ханты-Мансийск в качестве ведущего. На мне будет церемония закрытия и на Паралимпиаде поработаем. Все будет хорошо. Спасибо большое за приглашение губернатору Наталье Комаровой. С ней мы давно дружим. — Ждать ли вас на трибунах Центре зимних видов спорта имени Филипенко в Ханты-Мансийске? — Я, конечно, заеду на соревнования посмотреть. Это безусловно. — Кричать «Россия» будете? — Мы всегда кричим: «Россия».