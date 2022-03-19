Губерниев пошутил о спорте и санкциях из-за спецоперации. «В Ханты-Мансийск мы долго будем ездить»

19 марта 2022 в 22:02 Размер текста - 17 +

Дмитрий Губерниев провел в Ханты-Мансийске творческий вечер Фото: Владимир Андреев © URA.RU Шоумен Дмитрий Губерниев во время творческого вечера в Ханты-Мансийске пошутил на тему санкций. По словам спортивного комментатора есть опасность, что России долгое время придется проводить турниры на территории страны по примеру Паралимпиады в ХМАО. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с мероприятия. «Губерниев во время концерта несколько раз отметил, что в такое время россиянам очень важно сохранять позитивный настрой. Именно для этого он организовал концерт. Во время антракта он предложил ответить на вопросы и пофотографироваться. На вопрос о прессинге со стороны мировых спортивных организаций он ответил: „Чувствую, что в Ханты-Мансийск мы долго будем ездить“. Многие зрители в этот момент аплодировали», — отметил корреспондент. Уже после мероприятия телеведущий в беседе с корреспондентом URA.RU отметил, что разговоры о том, что спорту России нужно отгородиться от мира — несостоятельны. «Это очень плохие разговоры. В идеале спортсмен должен выступать, где сильнейшие. И разговор: а давайте мы соберемся и проведем футбольных турнир и нам позавидует Италия — он не состоятелен», — отметил комментатор. В марте в ХМАО проходят Паралимпийские игры. Их организовали после того, как российских и белорусских спортсменов не допустили до соревнований. Решение было обусловлено началом спецоперации России на Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Шоумен Дмитрий Губерниев во время творческого вечера в Ханты-Мансийске пошутил на тему санкций. По словам спортивного комментатора есть опасность, что России долгое время придется проводить турниры на территории страны по примеру Паралимпиады в ХМАО. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с мероприятия. «Губерниев во время концерта несколько раз отметил, что в такое время россиянам очень важно сохранять позитивный настрой. Именно для этого он организовал концерт. Во время антракта он предложил ответить на вопросы и пофотографироваться. На вопрос о прессинге со стороны мировых спортивных организаций он ответил: „Чувствую, что в Ханты-Мансийск мы долго будем ездить“. Многие зрители в этот момент аплодировали», — отметил корреспондент. Уже после мероприятия телеведущий в беседе с корреспондентом URA.RU отметил, что разговоры о том, что спорту России нужно отгородиться от мира — несостоятельны. «Это очень плохие разговоры. В идеале спортсмен должен выступать, где сильнейшие. И разговор: а давайте мы соберемся и проведем футбольных турнир и нам позавидует Италия — он не состоятелен», — отметил комментатор. В марте в ХМАО проходят Паралимпийские игры. Их организовали после того, как российских и белорусских спортсменов не допустили до соревнований. Решение было обусловлено началом спецоперации России на Украине.