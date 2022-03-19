Шоумен Дмитрий Губерниев во время творческого вечера в Ханты-Мансийске пошутил на тему санкций. По словам спортивного комментатора есть опасность, что России долгое время придется проводить турниры на территории страны по примеру Паралимпиады в ХМАО. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с мероприятия.
«Губерниев во время концерта несколько раз отметил, что в такое время россиянам очень важно сохранять позитивный настрой. Именно для этого он организовал концерт. Во время антракта он предложил ответить на вопросы и пофотографироваться. На вопрос о прессинге со стороны мировых спортивных организаций он ответил: „Чувствую, что в Ханты-Мансийск мы долго будем ездить“. Многие зрители в этот момент аплодировали», — отметил корреспондент.
Уже после мероприятия телеведущий в беседе с корреспондентом URA.RU отметил, что разговоры о том, что спорту России нужно отгородиться от мира — несостоятельны. «Это очень плохие разговоры. В идеале спортсмен должен выступать, где сильнейшие. И разговор: а давайте мы соберемся и проведем футбольных турнир и нам позавидует Италия — он не состоятелен», — отметил комментатор.
В марте в ХМАО проходят Паралимпийские игры. Их организовали после того, как российских и белорусских спортсменов не допустили до соревнований. Решение было обусловлено началом спецоперации России на Украине.
Шоумен Дмитрий Губерниев во время творческого вечера в Ханты-Мансийске пошутил на тему санкций. По словам спортивного комментатора есть опасность, что России долгое время придется проводить турниры на территории страны по примеру Паралимпиады в ХМАО. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с мероприятия. «Губерниев во время концерта несколько раз отметил, что в такое время россиянам очень важно сохранять позитивный настрой. Именно для этого он организовал концерт. Во время антракта он предложил ответить на вопросы и пофотографироваться. На вопрос о прессинге со стороны мировых спортивных организаций он ответил: „Чувствую, что в Ханты-Мансийск мы долго будем ездить“. Многие зрители в этот момент аплодировали», — отметил корреспондент. Уже после мероприятия телеведущий в беседе с корреспондентом URA.RU отметил, что разговоры о том, что спорту России нужно отгородиться от мира — несостоятельны. «Это очень плохие разговоры. В идеале спортсмен должен выступать, где сильнейшие. И разговор: а давайте мы соберемся и проведем футбольных турнир и нам позавидует Италия — он не состоятелен», — отметил комментатор. В марте в ХМАО проходят Паралимпийские игры. Их организовали после того, как российских и белорусских спортсменов не допустили до соревнований. Решение было обусловлено началом спецоперации России на Украине.