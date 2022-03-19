19 марта 2022

Губерниев пошутил о спорте и санкциях из-за спецоперации. «В Ханты-Мансийск мы долго будем ездить»

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Губерниев и Наталья Ищенко на вечерней сессии Медиафорума ОНФ
Дмитрий Губерниев провел в Ханты-Мансийске творческий вечер Фото:

Шоумен Дмитрий Губерниев во время творческого вечера в Ханты-Мансийске пошутил на тему санкций. По словам спортивного комментатора есть опасность, что России долгое время придется проводить турниры на территории страны по примеру Паралимпиады в ХМАО. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с мероприятия.

«Губерниев во время концерта несколько раз отметил, что в такое время россиянам очень важно сохранять позитивный настрой. Именно для этого он организовал концерт. Во время антракта он предложил ответить на вопросы и пофотографироваться. На вопрос о прессинге со стороны мировых спортивных организаций он ответил: „Чувствую, что в Ханты-Мансийск мы долго будем ездить“. Многие зрители в этот момент аплодировали», — отметил корреспондент.

Уже после мероприятия телеведущий в беседе с корреспондентом URA.RU отметил, что разговоры о том, что спорту России нужно отгородиться от мира — несостоятельны. «Это очень плохие разговоры. В идеале спортсмен должен выступать, где сильнейшие. И разговор: а давайте мы соберемся и проведем футбольных турнир и нам позавидует Италия — он не состоятелен», — отметил комментатор.

В марте в ХМАО проходят Паралимпийские игры. Их организовали после того, как российских и белорусских спортсменов не допустили до соревнований. Решение было обусловлено началом спецоперации России на Украине.

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Шоумен Дмитрий Губерниев во время творческого вечера в Ханты-Мансийске пошутил на тему санкций. По словам спортивного комментатора есть опасность, что России долгое время придется проводить турниры на территории страны по примеру Паралимпиады в ХМАО. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с мероприятия. «Губерниев во время концерта несколько раз отметил, что в такое время россиянам очень важно сохранять позитивный настрой. Именно для этого он организовал концерт. Во время антракта он предложил ответить на вопросы и пофотографироваться. На вопрос о прессинге со стороны мировых спортивных организаций он ответил: „Чувствую, что в Ханты-Мансийск мы долго будем ездить“. Многие зрители в этот момент аплодировали», — отметил корреспондент. Уже после мероприятия телеведущий в беседе с корреспондентом URA.RU отметил, что разговоры о том, что спорту России нужно отгородиться от мира — несостоятельны. «Это очень плохие разговоры. В идеале спортсмен должен выступать, где сильнейшие. И разговор: а давайте мы соберемся и проведем футбольных турнир и нам позавидует Италия — он не состоятелен», — отметил комментатор. В марте в ХМАО проходят Паралимпийские игры. Их организовали после того, как российских и белорусских спортсменов не допустили до соревнований. Решение было обусловлено началом спецоперации России на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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