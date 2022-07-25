Мэрия в ЯНАО незаконно не давала участок земли бизнесмену

Предприниматель платит аренду и налоги, но использовать недвижимость без участка не может

26 июля 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

Предприниматель надеется получить помощи у губернатора и прокуратуры Фото: Владимир Андреев © URA.RU Администрация Пуровского района ЯНАО незаконно не давала бизнесмену участок площадью 400 квадратных метров в городе Тарко-Сале, положенный при покупке здания размером 176 квадратных метров. Участок необходим, чтобы недвижимость можно было использовать по назначению. Предприниматель выиграл дело в суде, однако мэрия отказывается исполнять решение, сообщил URA.RU сам пострадавший бизнесмен Рахматжон Умаров. «Решение суда вступило в силу 18 марта 2021 года, больше полутора лет уже прошло. Я прихожу к ним [в администрацию], пишу заявление с просьбой исполнить решение суда. Они мне отвечают, что в связи с тем, что у меня план межевания 2017 года, а сейчас на дворе 2021 год, план межевания действителен всего один год, его просят переделать», — сообщает мужчина. Однако в решении суда четко прописано, что участок необходимо предоставить согласно межевому плану от 16 октября 2017 года. Предприниматель долго спорил с мэрией, в итоге сдался и заказал в администрации новый план межевания территории. По словам бизнесмена, его к процессу никак не привлекали, а администрация сделала такое межевание участка, по которому септик от здания оказался за границами земли на чужой территории, на которой построили многоквартирный дом. Весь спор с мэрией из-за участка у Умарова длится уже семь лет. Как сообщает бизнесмен, из-за этого он не мог осуществлять никакую деятельность на своей территории, а только исправно платил налоги и аренду. При этом, по словам Умарова, со стороны чиновников на него оказывается давление. Мужчина написал заявление в прокуратуру, а также обратился к губернатору Дмитрию Артюхову через соцсети. Как сообщили URA.RU в надзорном ведомстве, сейчас проводится проверка по данному обращению. «При наличии оснований примем меры прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве. Из-за спора с властями предприниматель не мог вести бизнес на своей территории Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В администрации Пуровского района ситуацию прокомментировали следующим образом: когда Умаров, не доведя дело до суда, попросил администрацию увеличить ему участок до положенных 400 квадратных метров, отказ в согласовании был обусловлен отсутствием документов, подтверждающих право на данную площадь, а также несоответствием действующей градостроительной ситуации. А после суда профильный департамент мэрии неоднократно обращался к предпринимателю с просьбой предоставить необходимые документы для согласования увеличения земельного участка. «Но только 27 января 2022 Умаров предоставил межевой план, который был согласован в тот же день», — пояснили в администрации. После этого предприниматель потребовал еще 100 квадратных метров к земельному участку, потому что законодательство было изменено и к постройке в 176 квадратных метров требовалась большая площадь. «В ответном письме было указано на возможность увеличения земельного участка с просьбой по законодательству подготовить новый межевой план. На сегодняшний день межевой план, устанавливающий площадь 500 квадратных метра, на согласование не поступал», — сообщили в мэрии. Также там пояснили, чтобы увеличить площадь участка, Умарову нужно произвести межевание территории самостоятельно. В мэрии отметили, что власти готовы рассмотреть возможность по исключению участка с септиком из территории многоквартирного дома, на котором находится сооружение. «Обязанность по изменению границ земельных участков для включения в его территорию используемых объектов возложена на правообладателя», — пояснили власти. На уточняющий вопрос корреспондента, как власти выделили участок под строительство многоквартирного дома с уже имеющимся на нем чужим имуществом, в мэрии пока не предоставили ответ. Ранее сообщалось о споре за территорию между мэрией Салехарда и жителями товариществ НТСН «Север» и «Надежда». Салехардцы не захотели продлевать аренду участка земли с дорогой, а администрация не готова была взять его на баланс города. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Администрация Пуровского района ЯНАО незаконно не давала бизнесмену участок площадью 400 квадратных метров в городе Тарко-Сале, положенный при покупке здания размером 176 квадратных метров. Участок необходим, чтобы недвижимость можно было использовать по назначению. Предприниматель выиграл дело в суде, однако мэрия отказывается исполнять решение, сообщил URA.RU сам пострадавший бизнесмен Рахматжон Умаров. «Решение суда вступило в силу 18 марта 2021 года, больше полутора лет уже прошло. Я прихожу к ним [в администрацию], пишу заявление с просьбой исполнить решение суда. Они мне отвечают, что в связи с тем, что у меня план межевания 2017 года, а сейчас на дворе 2021 год, план межевания действителен всего один год, его просят переделать», — сообщает мужчина. Однако в решении суда четко прописано, что участок необходимо предоставить согласно межевому плану от 16 октября 2017 года. Предприниматель долго спорил с мэрией, в итоге сдался и заказал в администрации новый план межевания территории. По словам бизнесмена, его к процессу никак не привлекали, а администрация сделала такое межевание участка, по которому септик от здания оказался за границами земли на чужой территории, на которой построили многоквартирный дом. Весь спор с мэрией из-за участка у Умарова длится уже семь лет. Как сообщает бизнесмен, из-за этого он не мог осуществлять никакую деятельность на своей территории, а только исправно платил налоги и аренду. При этом, по словам Умарова, со стороны чиновников на него оказывается давление. Мужчина написал заявление в прокуратуру, а также обратился к губернатору Дмитрию Артюхову через соцсети. Как сообщили URA.RU в надзорном ведомстве, сейчас проводится проверка по данному обращению. «При наличии оснований примем меры прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве. В администрации Пуровского района ситуацию прокомментировали следующим образом: когда Умаров, не доведя дело до суда, попросил администрацию увеличить ему участок до положенных 400 квадратных метров, отказ в согласовании был обусловлен отсутствием документов, подтверждающих право на данную площадь, а также несоответствием действующей градостроительной ситуации. А после суда профильный департамент мэрии неоднократно обращался к предпринимателю с просьбой предоставить необходимые документы для согласования увеличения земельного участка. «Но только 27 января 2022 Умаров предоставил межевой план, который был согласован в тот же день», — пояснили в администрации. После этого предприниматель потребовал еще 100 квадратных метров к земельному участку, потому что законодательство было изменено и к постройке в 176 квадратных метров требовалась большая площадь. «В ответном письме было указано на возможность увеличения земельного участка с просьбой по законодательству подготовить новый межевой план. На сегодняшний день межевой план, устанавливающий площадь 500 квадратных метра, на согласование не поступал», — сообщили в мэрии. Также там пояснили, чтобы увеличить площадь участка, Умарову нужно произвести межевание территории самостоятельно. В мэрии отметили, что власти готовы рассмотреть возможность по исключению участка с септиком из территории многоквартирного дома, на котором находится сооружение. «Обязанность по изменению границ земельных участков для включения в его территорию используемых объектов возложена на правообладателя», — пояснили власти. На уточняющий вопрос корреспондента, как власти выделили участок под строительство многоквартирного дома с уже имеющимся на нем чужим имуществом, в мэрии пока не предоставили ответ. Ранее сообщалось о споре за территорию между мэрией Салехарда и жителями товариществ НТСН «Север» и «Надежда». Салехардцы не захотели продлевать аренду участка земли с дорогой, а администрация не готова была взять его на баланс города.