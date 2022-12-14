Власти изменят стоимость бензина для россиян

Часть издержек компенсируют из бюджета

14 декабря 2022 в 17:32 Размер текста - 17 +

В госбюджете предусмотрена компенсация перевозки нефтепродуктов для железнодорожников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти нашли способ снизить цены на бензин и дизельное топливо на Дальнем Востоке и в Сибири. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о субсидировании поставок нефтепродуктов по железной дороге. Эксперты считают, что дешевое топливо в отдаленных районах позволит обеспечить потребности не только населения, но и крупных инфраструктурных проектов. География поставок нефтепродуктов расширится с 1 апреля 2023 года. Их будут перевозить по льготному тарифу по железной дороге. Речь идет о возмещении перевозчикам потерь при установлении льготных тарифов на доставку автомобильного бензина, дизельного топлива и авиакеросина, уточнили в пресс-службе правительства РФ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о субсидировании доставки бензина и дизельного топлива Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Перевозки нефтепродуктов по льготному тарифу станут возможны не только на Дальний Восток, но и в ряд регионов Сибири — в Красноярский край и Иркутскую область. Это позволит сдержать динамику оптовых цен, снизить давление на розницу, а также поддержать местных независимых операторов АЗС», — сообщили в кабинете министров. Госпрограмма работает с 2022 года, придя на смену действовавшему механизму «дальневосточного демпфера», напомнили в пресс-службе правительства РФ. На ее реализацию из федерального бюджета потрачено около 9,8 млрд рублей. На 2023 год в государственной казне на эти цели заложено 9,3 млрд рублей, на 2024 год — 9,6 млрд рублей, на 2025 год — 10,2 млрд рублей. Правительство РФ решает проблему дисбаланса цен на бензин и дизельное топливо в стране, считают эксперты Фото: media.gazprom-neft.ru Средние потребительские цены на бензин и дизельное топливо в Сибири и на Дальнем Востоке, по данным Росстата на 14 ноября, превышали стоимость в других регионах страны. Так, бензин популярной марки АИ-92 обходился сибирякам в 49,29 рубля, в то время как средняя цена в Центральном федеральном округе составляет 47,22 рубля. Дизельное топливо в Сибири стоит 60,47 рубля, в Центральном округе — 53,73 рубля. В этот же период на Дальнем Востоке бензин марки АИ-92 продавали за 53,30 рубля, а дизельное топливо — за 64,85. В этом году российские власти уделяют пристальное внимание рынку энергоносителей из-за санкций Запада, считают эксперты. Мишустин поднимал тему регулирования энергетического рынка, вел переговоры об энергетическом партнерстве во время рабочих визитов в страны СНГ. Кабинет министров РФ уделял особое внимание регулированию внутреннего энергетического рынка. Дешевое топливо необходимо для завершения в 2023 году модернизации «Транссиба» и БАМа, уточняют эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Правительство таким образом решает проблему дисбаланса цен на нефтепродукты на Дальнем Востоке, объясняет эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. «Власти считают, что на Дальнем Востоке есть дефицит топлива и необходимо субсидировать его доставку по железной дороге. Тогда рынок будет наполняться топливом и цены понизятся», — уточнил аналитик. Дешевое топливо необходимо российским властям в отдаленных регионах, чтобы обеспечивать потребности инфраструктурных проектов на Восточном полигоне — модернизацию «Транссиба» и «БАМа», полагает ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. «В России наблюдается замещение экспорта нефти внутренней нефтепереработкой. Это общемировой тренд. Цены зависят от наращивания нефтепереработки. За счет расширения предложения цены на бензин, дизельное топливо и авиакеросин будут стабильными и несколько снижающимися, какого-то ценового рывка не ожидается», — пояснил эксперт. Статья по теме Россия даст льготы на нефть и газ избранным странам Транспортная составляющая в стоимости нефтепродуктов существенная, подтверждает кандидат экономических наук Николай Кульбака. «Субсидирование перевозки топлива в отдаленные регионы предназначено, чтобы удержать цены, в том числе на оплату доставки», — добавил собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти нашли способ снизить цены на бензин и дизельное топливо на Дальнем Востоке и в Сибири. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о субсидировании поставок нефтепродуктов по железной дороге. Эксперты считают, что дешевое топливо в отдаленных районах позволит обеспечить потребности не только населения, но и крупных инфраструктурных проектов. География поставок нефтепродуктов расширится с 1 апреля 2023 года. Их будут перевозить по льготному тарифу по железной дороге. Речь идет о возмещении перевозчикам потерь при установлении льготных тарифов на доставку автомобильного бензина, дизельного топлива и авиакеросина, уточнили в пресс-службе правительства РФ. «Перевозки нефтепродуктов по льготному тарифу станут возможны не только на Дальний Восток, но и в ряд регионов Сибири — в Красноярский край и Иркутскую область. Это позволит сдержать динамику оптовых цен, снизить давление на розницу, а также поддержать местных независимых операторов АЗС», — сообщили в кабинете министров. Госпрограмма работает с 2022 года, придя на смену действовавшему механизму «дальневосточного демпфера», напомнили в пресс-службе правительства РФ. На ее реализацию из федерального бюджета потрачено около 9,8 млрд рублей. На 2023 год в государственной казне на эти цели заложено 9,3 млрд рублей, на 2024 год — 9,6 млрд рублей, на 2025 год — 10,2 млрд рублей. Средние потребительские цены на бензин и дизельное топливо в Сибири и на Дальнем Востоке, по данным Росстата на 14 ноября, превышали стоимость в других регионах страны. Так, бензин популярной марки АИ-92 обходился сибирякам в 49,29 рубля, в то время как средняя цена в Центральном федеральном округе составляет 47,22 рубля. Дизельное топливо в Сибири стоит 60,47 рубля, в Центральном округе — 53,73 рубля. В этот же период на Дальнем Востоке бензин марки АИ-92 продавали за 53,30 рубля, а дизельное топливо — за 64,85. В этом году российские власти уделяют пристальное внимание рынку энергоносителей из-за санкций Запада, считают эксперты. Мишустин поднимал тему регулирования энергетического рынка, вел переговоры об энергетическом партнерстве во время рабочих визитов в страны СНГ. Кабинет министров РФ уделял особое внимание регулированию внутреннего энергетического рынка. Правительство таким образом решает проблему дисбаланса цен на нефтепродукты на Дальнем Востоке, объясняет эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. «Власти считают, что на Дальнем Востоке есть дефицит топлива и необходимо субсидировать его доставку по железной дороге. Тогда рынок будет наполняться топливом и цены понизятся», — уточнил аналитик. Дешевое топливо необходимо российским властям в отдаленных регионах, чтобы обеспечивать потребности инфраструктурных проектов на Восточном полигоне — модернизацию «Транссиба» и «БАМа», полагает ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. «В России наблюдается замещение экспорта нефти внутренней нефтепереработкой. Это общемировой тренд. Транспортная составляющая в стоимости нефтепродуктов существенная, подтверждает кандидат экономических наук Николай Кульбака. «Субсидирование перевозки топлива в отдаленные регионы предназначено, чтобы удержать цены, в том числе на оплату доставки», — добавил собеседник.