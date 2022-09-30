Власти России нашли альтернативу «Северным потокам»

Новая для страны технология позволит поставлять газ без трубопроводов

30 сентября 2022 в 20:07 Размер текста - 17 +

Россия переориентирует поставки природного газа на Восток Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти нашли альтернативу транспортировки газа по трубопроводам «Северный поток 1 и 2» — перевозка сжиженного природного газа (СПГ). Распоряжение о выделении средств на ускорение создания отечественного оборудования для сжижения газа 30 сентября подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Эксперты объяснили URA.RU, что власти диверсифицируют рынки сбыта и развернутся на Восток. Правительство профинансирует научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию отечественного оборудования для сжижения газа, а также производства различных товаров и продукции на основе химических технологий, говорится в распоряжении. Будет выделено 6 млрд рублей. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств из резервного фонда правительства на создание оборудования для сжижения природного газа Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Субсидии из резервного фонда кабмина предоставят российским компаниям, реализующим такие разработки. При этом 2 млрд рублей будет направлено на создание опытных образцов оборудования для производства средних и крупных партий сжиженного природного газа (СПГ)», — уточнили в пресс-службе правительства РФ. Российским производителям предстоит испытать электроприводной дожимной компрессор сырьевого газа, детали трубопроводов из углеродистой и нержавеющей стали, технологические центробежные насосы большой мощности и другие устройства, добавили в пресс-службе кабинета министров. В 2022 году начнется реализация 11 таких проектов. Российские власти планируют увеличить объемы производства сжиженного природного газа к 2035 году, сообщили в пресс-службе правительства РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «В будущем это позволит увеличить объемы производства СПГ. По планам к 2035 году показатели должны вырасти до 80—140 млн т в год», — резюмировали в правительстве РФ. Российские власти понимают, что надо диверсифицировать рынки сбыта и развернуться на Восток, поэтому они ускорят программу, разъяснил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. «Европейцы с весны говорят, что откажутся от российского газа. Мы в любом случае уйдем с этого рынка. Технологически выходить на другие рынки сложно. Одна из форм доставки — перевозка СПГ в специальных танкерах. Но собственных технологий строительства заводов для СПГ у нас нет. В мире ими обладают только несколько компаний. Основная задача России — как можно быстрее построить крупнотоннажные СПГ заводы. Государство пытается профинансировать подобную деятельность, чтобы сохранить объемы экспорта и выйти на Азиатские рынки», — рассказал эксперт. В России работает несколько заводов для СПГ, отмечают эксперты Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Действующие заводы на Ямале и на Сахалине для СПГ строились совместными предприятиями с использованием технологий, разработанных международными инжиниринговыми компаниями. У России сейчас подобных технологий нет, подтверждает старший консультант отдела нефтепереработки и нефтехимии исследовательской группы «Петромаркет» Александра Зубачева. «Решение правительства о выделении средств на разработку инновационных проектов должно исправить это положение и сделать российские компании обладателями собственных технологий строительства крупных и средних заводов по сжижению природного газа», — уточнила эксперт. Статья по теме Путин объявил о перезагрузке нефтяной отрасли России В России есть технологии мелкого и среднего сжижения, но с их помощью организовывать поставки газа в таких объемах, как это было в Европу, практически невозможно, объясняет заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. «Ситуация с „Северными потокам“ не напрямую, но повлияла на необходимость создания собственных технологий крупнотоннажного сжижения. Постановление правительства РФ является результатом работы, которая проводилась на протяжении месяца — поиск источников финансирования, определение параметров выделения средств и самого процесса. Все это теперь регламентировано», — пояснил собеседник. Власти РФ пытаются быстро решить задачу удовлетворения спроса на СПГ, полагает эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев. «Рост интереса со стороны властей к СПГ усилился из-за ликвидации „Северного потока -1 и 2“», — уверен эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти нашли альтернативу транспортировки газа по трубопроводам «Северный поток 1 и 2» — перевозка сжиженного природного газа (СПГ). Распоряжение о выделении средств на ускорение создания отечественного оборудования для сжижения газа 30 сентября подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Эксперты объяснили URA.RU, что власти диверсифицируют рынки сбыта и развернутся на Восток. Правительство профинансирует научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию отечественного оборудования для сжижения газа, а также производства различных товаров и продукции на основе химических технологий, говорится в распоряжении. Будет выделено 6 млрд рублей. «Субсидии из резервного фонда кабмина предоставят российским компаниям, реализующим такие разработки. При этом 2 млрд рублей будет направлено на создание опытных образцов оборудования для производства средних и крупных партий сжиженного природного газа (СПГ)», — уточнили в пресс-службе правительства РФ. Российским производителям предстоит испытать электроприводной дожимной компрессор сырьевого газа, детали трубопроводов из углеродистой и нержавеющей стали, технологические центробежные насосы большой мощности и другие устройства, добавили в пресс-службе кабинета министров. В 2022 году начнется реализация 11 таких проектов. «В будущем это позволит увеличить объемы производства СПГ. По планам к 2035 году показатели должны вырасти до 80—140 млн т в год», — резюмировали в правительстве РФ. Российские власти понимают, что надо диверсифицировать рынки сбыта и развернуться на Восток, поэтому они ускорят программу, разъяснил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. «Европейцы с весны говорят, что откажутся от российского газа. Мы в любом случае уйдем с этого рынка. Технологически выходить на другие рынки сложно. Одна из форм доставки — перевозка СПГ в специальных танкерах. Но собственных технологий строительства заводов для СПГ у нас нет. В мире ими обладают только несколько компаний. Действующие заводы на Ямале и на Сахалине для СПГ строились совместными предприятиями с использованием технологий, разработанных международными инжиниринговыми компаниями. У России сейчас подобных технологий нет, подтверждает старший консультант отдела нефтепереработки и нефтехимии исследовательской группы «Петромаркет» Александра Зубачева. «Решение правительства о выделении средств на разработку инновационных проектов должно исправить это положение и сделать российские компании обладателями собственных технологий строительства крупных и средних заводов по сжижению природного газа», — уточнила эксперт. В России есть технологии мелкого и среднего сжижения, но с их помощью организовывать поставки газа в таких объемах, как это было в Европу, практически невозможно, объясняет заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. «Ситуация с „Северными потокам“ не напрямую, но повлияла на необходимость создания собственных технологий крупнотоннажного сжижения. Постановление правительства РФ является результатом работы, которая проводилась на протяжении месяца — поиск источников финансирования, определение параметров выделения средств и самого процесса. Все это теперь регламентировано», — пояснил собеседник. Власти РФ пытаются быстро решить задачу удовлетворения спроса на СПГ, полагает эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев. «Рост интереса со стороны властей к СПГ усилился из-за ликвидации „Северного потока -1 и 2“», — уверен эксперт.