Экзотика, ради которой туристы едут в Новый год на отдых в ХМАО

Занятия серфингом, хороводы с оленями и восхождение в горы в обзоре URA.RU

29 декабря 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Отдых на воде в Югре привлекает туристов дешевизной и короткой дорогой Фото: ООО «СКК» В Ханты-Мансийском автономном округе на новогодние каникулы в этом году ожидается наплыв туристов со всей России. Одни будут спасаться от зимы, купаясь под пальмами, другие — приедут на зимнюю рыбалку, а кто-то поднимется в горы за северным сиянием. В прошлом году, по оценке властей, регион посетили 477 тысяч туристов. В этом прогнозируют 572 тысячи, причем 220 тысяч — к Новому году. URA.RU составило ТОП-5 мест, ради которых едут в ХМАО на новогодние праздники. Новогодний серфинг с акулами Главное в Когалыме для туристов-отдых на воде Фото: ООО «СКК» Ажиотаж в Югре ожидают из-за экономических и внешнеполитических факторов.Толпы туристов едут за отдыхом на воде в Когалыме. В спортивно-культурном комплексе «Галактика», построенном на средства нефтяной компании «Лукойл», есть и океанариум и аквапарк. Но для их посещения требуется почти в десять раз меньше времени и денег, чем для поездки в Тайланд. Не более 10 000 рублей за билет туда-обратно и не более трех с половиной часов на перелет из Москвы. За меньшие деньги и всего за час летят из Ханты-Мансийска, едут на поезде из Сургута. «Среди наших гостей в новогодние праздники очень много туристов из Москвы, Екатеринбурга, Тюмени, Уфы, Тобольска а, тем более, из городов Ханты-Мансийского округа. Приезжая к нам, обычно покупают единый билет в океанариум, аквапарк и оранжерею, которые расположены в одном здании, но на разных этажах», — говорит управляющая спортивно-культурного комплекса «Галактика» Оксана Ляпунова. По словам управляющей, с 3-го по 6-е января очень много гостей и сумасшедшие очереди. Лайфхак — комплекс «Галактика» открывается 1 января 2023 года в 14:00 и работает в остальные дни с 10:00 по 8 января включительно. Поэтому наиболее комфортны для посещения 1-е, 2-е и 7-е, 8-е января. Медовый месяц с тропическими рыбами в тундре выбирают не так уж и редко Фото: ООО «СКК» Среди посетителей встречаются те, кому наблюдать рыб за стеклом когалымского океанариума мало и поэтому они погружаются с аквалангом. «Чтобы организовать новогодние погружения, помимо обычного посещения океанариума, нужно заранее связываться с дайвинг-клубом, с которыми мы заключили договор. Наметить время и прояснить возможность погружения по физическим показателям гостей. Погружения предусмотрены для туристов с 14 лет», — говорит Ляпунова. В аквапарке среди живой тропической растительности наибольшее скопление гостей, спасающихся от зимы. «Очень популярный аттракцион — волновой бассейн. Волна подается центральным агрегатом с определенной периодичностью, плюс это медленная река, по которой можно плавать на ватрушках. Всей семьей и одному и как угодно. И три горки у нас есть», — дополнила управляющая спортивно-культурного комплекса «Галактика» Оксана Ляпунова. Когалымский аквапарк облюбовали серфингисты Фото: ООО «СКК» Со слов администратора, туристы также могут попробовать себя в роли серфингиста с помощью опытных инструкторов. Это отдельная услуга в аквапарке, которая пользуется большой популярностью. «Люди из Москвы летают, чтобы покататься на нашем серфинге, потому что в Москве слишком загружено это все и дороже, чем у нас. Дешевле прилететь из Москвы и побывать у нас в аквапарке (это серьезно абсолютно)», — заканчивает рассказ Ляпунова. Сказочный Ханты-Мансийск Самолетом до столицы Югры три часа из Москвы, два — из Екатеринбурга и полтора из Тюмени. С 23 декабря прилетающих в аэропорту Ханты-Мансийска встречают Дед Мороз и Снегурочка, неожиданно вовлекая пассажиров в двадцатиминутную анимационную программу: задают шутливые вопросы на сообразительность и смекалку, веселят, и дарят сувениры.Современный город расположен прямо в реликтовом лесу, а его пейзажи зимой становятся сказочными, как будто кадры из кинофильмов. Возле Ханты-Мансийска нет вредных промышленных производств и сюда часто приносит воздух из Арктики. «Это парк „Самаровский чугас“. С порога гостиницы можно пройти буквально 10 метров и ты в густом таежном реликтовом лесу. И фотографии получаются шикарные и воздух очень чистый таежный», — говорит главный специалист-эксперт центра компетенций в сфере туризма Фонда развития Югры Василий Купкин. Туристам обязательно показывают этнографический музей под открытым небом «Торум Маа», в котором можно узнать об обских уграх, коренных народах Югры. Он основан представителями национальной интеллигенции из числа ханты и манси чтобы представить культуру аборигенов в окружной столице, недалеко от слияния могучих рек Оби и Иртыша. Название «Торум Маа» с мансийского языка переводится как «Священная земля». Сказочная тайгу можно увидеть прямо в городе Фото: Visit Ugra/Юрий Евлахов В столице Югры также можно сходить в музей нефти и газа, в которых наглядно представлена история добычи главных российских природных ресурсов на примере богатейшей нефтегазоносной провинции. Еще Ханты-Мансийск в последние годы власти позиционируют как новогоднюю столицу Сибири. Главная елка Югры одна из самых современных в России Фото: Visit Ugra На главной площади города можно увидеть интерактивную елку с девятиэтажный дом, которая изготовлена с использованием современных технологий. Туристам хвастаются биатлонным центром, где неоднократно проходили мировые чемпионаты. Предлагают покататься на горнолыжной трассе и полюбоваться огромными скульптурами мамонтов. Блюда национальной кухни можно попробовать не только в местных ресторанах. «Если хотите попробовать настоящую национальную кухню, то можно заказать экскурсию-дегустацию в „Торум Маа“. Это интереснее, потому что бабушка при тебе приготовит уху на костре, вытащит испеченный в печи хлеб», — дополняет Купкин. Стерлядь на льду — один из главных деликатесов Югры Фото: Visit Ugra Путешествие на собаках на олений хоровод Собачьи упряжки домчат к оленям Фото: Visit Ugra Путешествия на собачьих упряжках есть во всех крупных городах Югры. В Сургуте предлагают даже недельные туры по лесотундре с заездом на оленьи стойбища с национальной кухней. «Адреналин, общение с природой, незабываемые эмоции при общении с хаски», — говорит главный специалист-эксперт центра компетенций в сфере туризма Фонда развития Югры Василий Купкин. Путешествия на оленьи стойбища неотъемлемая часть знакомства с новогодней Югрой. Одно из популярных мест стойбище «Пимских хантов» рядом с Сургутом. «Мы едем по лесу в сторону стойбища. Сначала останавливаемся рядом с рекой, где ловят рыбу на „морду“, национальную ловушку для рыбалки, демонстрируем как все это происходит и туристы участвуют. Потом продолжаем путешествие и доезжаем до стойбища, где для нас в кораль [загон] уже загнали оленей. С животными можно пофотографироваться, покормить их, покататься на оленьих упряжках», — говорит организатор этнографических туров Илья Белозеров. Некоторые туристы приезжают специально посмотреть и поснимать на видео «оленьи хороводы» — это когда животный в сильный мороз всем стадом сбиваются плотнее и ходят кругом, чтобы согреться. Олени водят хороводы, чтобы согреться Фото: Visit Ugra Зимняя рыбалка на большую рыбу В Югре привлекают количество рыбы и ее размеры Фото: Алексей Андронов © URA.RU В Югре на новогодних каникулах собираются полчища любителей подледной рыбалки. «Если ехать из Ханты-Мансийска в сторону Нягани, то на каждом отвороте будет стоять по 10-15 автомобилей с прицепами. Это все рыбаки. К нам едут зимой рыбачить. Во-первых до некоторых озер без вездехода или вертолета летом не добраться, а зимой спокойно на снегоходе можно доехать», — говорит куратор экспедиционного и туристического направления регионального отделения русского географического общества в Югре Дмитрий Сотников. В Ханты-Мансийском автономном округе очень популярна охота на хищную рыбу окунь и щуку. «Щуку можно поймать до 17 килограммов, окуня — до кило шестьсот. Есть такие рыбаки, что ездят по городам и странам, чтобы поймать такой экземпляр. В Югре такого размера рыбу можно поймать как летом, так и зимой. Трофеи по 12, по 13, по 16 килограммов добывают. И места для этого разные, очень много мест: слияние рек Обь и Иртыш, их притоки, заболоченная местность, озера, поэтому очень много места, где можно ловить рыбу», — уточняет специалист в сфере туризма Югры Василий Купкин. В Югре рыбы много Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Подъем в горы за северным сиянием Лучше гор могут быть только горы Фото: Visit Ugra В горы приполярного Урала едут не только альпинисты, но и те, кого завораживают виды вершин, любители оторваться от цивилизации. Здесь не только самая высокая часть, но и самая широкая часть каменного пояса Урала. Специалисты называют здешнюю систему хребтов горной страной, даже сердцем Уральских гор.«У нас на приполярном Урале есть несколько баз. В частности, база Неройка. Там можете отдохнуть и покататься на снегоходах, а можете принять участие в восхождении», — говорит руководитель центра компетенции в сфере туризма Фонда развития Югры Владислава Вишневская. Само название горы имеет мансийские корни и переводится примерно как «хранитель гор». Сам пик походит на голову старца. Туристам, приехавшим в эти края, может посчастливится увидеть северное сияние. В приполярных горах можно увидеть северное сияние Фото: Visit Ugra Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ханты-Мансийском автономном округе на новогодние каникулы в этом году ожидается наплыв туристов со всей России. Одни будут спасаться от зимы, купаясь под пальмами, другие — приедут на зимнюю рыбалку, а кто-то поднимется в горы за северным сиянием. В прошлом году, по оценке властей, регион посетили 477 тысяч туристов. В этом прогнозируют 572 тысячи, причем 220 тысяч — к Новому году. URA.RU составило ТОП-5 мест, ради которых едут в ХМАО на новогодние праздники. Новогодний серфинг с акулами Ажиотаж в Югре ожидают из-за экономических и внешнеполитических факторов.Толпы туристов едут за отдыхом на воде в Когалыме. В спортивно-культурном комплексе «Галактика», построенном на средства нефтяной компании «Лукойл», есть и океанариум и аквапарк. Но для их посещения требуется почти в десять раз меньше времени и денег, чем для поездки в Тайланд. Не более 10 000 рублей за билет туда-обратно и не более трех с половиной часов на перелет из Москвы. За меньшие деньги и всего за час летят из Ханты-Мансийска, едут на поезде из Сургута. «Среди наших гостей в новогодние праздники очень много туристов из Москвы, Екатеринбурга, Тюмени, Уфы, Тобольска а, тем более, из городов Ханты-Мансийского округа. Приезжая к нам, обычно покупают единый билет в океанариум, аквапарк и оранжерею, которые расположены в одном здании, но на разных этажах», — говорит управляющая спортивно-культурного комплекса «Галактика» Оксана Ляпунова. По словам управляющей, с 3-го по 6-е января очень много гостей и сумасшедшие очереди. Лайфхак — комплекс «Галактика» открывается 1 января 2023 года в 14:00 и работает в остальные дни с 10:00 по 8 января включительно. Поэтому наиболее комфортны для посещения 1-е, 2-е и 7-е, 8-е января. Среди посетителей встречаются те, кому наблюдать рыб за стеклом когалымского океанариума мало и поэтому они погружаются с аквалангом. «Чтобы организовать новогодние погружения, помимо обычного посещения океанариума, нужно заранее связываться с дайвинг-клубом, с которыми мы заключили договор. Наметить время и прояснить возможность погружения по физическим показателям гостей. Погружения предусмотрены для туристов с 14 лет», — говорит Ляпунова. В аквапарке среди живой тропической растительности наибольшее скопление гостей, спасающихся от зимы. «Очень популярный аттракцион — волновой бассейн. Волна подается центральным агрегатом с определенной периодичностью, плюс это медленная река, по которой можно плавать на ватрушках. Всей семьей и одному и как угодно. И три горки у нас есть», — дополнила управляющая спортивно-культурного комплекса «Галактика» Оксана Ляпунова. Со слов администратора, туристы также могут попробовать себя в роли серфингиста с помощью опытных инструкторов. Это отдельная услуга в аквапарке, которая пользуется большой популярностью. «Люди из Москвы летают, чтобы покататься на нашем серфинге, потому что в Москве слишком загружено это все и дороже, чем у нас. Дешевле прилететь из Москвы и побывать у нас в аквапарке (это серьезно абсолютно)», — заканчивает рассказ Ляпунова. Сказочный Ханты-Мансийск Самолетом до столицы Югры три часа из Москвы, два — из Екатеринбурга и полтора из Тюмени. С 23 декабря прилетающих в аэропорту Ханты-Мансийска встречают Дед Мороз и Снегурочка, неожиданно вовлекая пассажиров в двадцатиминутную анимационную программу: задают шутливые вопросы на сообразительность и смекалку, веселят, и дарят сувениры.Современный город расположен прямо в реликтовом лесу, а его пейзажи зимой становятся сказочными, как будто кадры из кинофильмов. Возле Ханты-Мансийска нет вредных промышленных производств и сюда часто приносит воздух из Арктики. «Это парк „Самаровский чугас“. С порога гостиницы можно пройти буквально 10 метров и ты в густом таежном реликтовом лесу. И фотографии получаются шикарные и воздух очень чистый таежный», — говорит главный специалист-эксперт центра компетенций в сфере туризма Фонда развития Югры Василий Купкин. Туристам обязательно показывают этнографический музей под открытым небом «Торум Маа», в котором можно узнать об обских уграх, коренных народах Югры. Он основан представителями национальной интеллигенции из числа ханты и манси чтобы представить культуру аборигенов в окружной столице, недалеко от слияния могучих рек Оби и Иртыша. Название «Торум Маа» с мансийского языка переводится как «Священная земля». В столице Югры также можно сходить в музей нефти и газа, в которых наглядно представлена история добычи главных российских природных ресурсов на примере богатейшей нефтегазоносной провинции. Еще Ханты-Мансийск в последние годы власти позиционируют как новогоднюю столицу Сибири. На главной площади города можно увидеть интерактивную елку с девятиэтажный дом, которая изготовлена с использованием современных технологий. Туристам хвастаются биатлонным центром, где неоднократно проходили мировые чемпионаты. Предлагают покататься на горнолыжной трассе и полюбоваться огромными скульптурами мамонтов. Блюда национальной кухни можно попробовать не только в местных ресторанах. «Если хотите попробовать настоящую национальную кухню, то можно заказать экскурсию-дегустацию в „Торум Маа“. Это интереснее, потому что бабушка при тебе приготовит уху на костре, вытащит испеченный в печи хлеб», — дополняет Купкин. Путешествие на собаках на олений хоровод Путешествия на собачьих упряжках есть во всех крупных городах Югры. В Сургуте предлагают даже недельные туры по лесотундре с заездом на оленьи стойбища с национальной кухней. «Адреналин, общение с природой, незабываемые эмоции при общении с хаски», — говорит главный специалист-эксперт центра компетенций в сфере туризма Фонда развития Югры Василий Купкин. Путешествия на оленьи стойбища неотъемлемая часть знакомства с новогодней Югрой. Одно из популярных мест стойбище «Пимских хантов» рядом с Сургутом. «Мы едем по лесу в сторону стойбища. Сначала останавливаемся рядом с рекой, где ловят рыбу на „морду“, национальную ловушку для рыбалки, демонстрируем как все это происходит и туристы участвуют. Потом продолжаем путешествие и доезжаем до стойбища, где для нас в кораль [загон] уже загнали оленей. С животными можно пофотографироваться, покормить их, покататься на оленьих упряжках», — говорит организатор этнографических туров Илья Белозеров. Некоторые туристы приезжают специально посмотреть и поснимать на видео «оленьи хороводы» — это когда животный в сильный мороз всем стадом сбиваются плотнее и ходят кругом, чтобы согреться. Зимняя рыбалка на большую рыбу В Югре на новогодних каникулах собираются полчища любителей подледной рыбалки. «Если ехать из Ханты-Мансийска в сторону Нягани, то на каждом отвороте будет стоять по 10-15 автомобилей с прицепами. Это все рыбаки. К нам едут зимой рыбачить. Во-первых до некоторых озер без вездехода или вертолета летом не добраться, а зимой спокойно на снегоходе можно доехать», — говорит куратор экспедиционного и туристического направления регионального отделения русского географического общества в Югре Дмитрий Сотников. В Ханты-Мансийском автономном округе очень популярна охота на хищную рыбу окунь и щуку. «Щуку можно поймать до 17 килограммов, окуня — до кило шестьсот. Есть такие рыбаки, что ездят по городам и странам, чтобы поймать такой экземпляр. В Югре такого размера рыбу можно поймать как летом, так и зимой. Трофеи по 12, по 13, по 16 килограммов добывают. И места для этого разные, очень много мест: слияние рек Обь и Иртыш, их притоки, заболоченная местность, озера, поэтому очень много места, где можно ловить рыбу», — уточняет специалист в сфере туризма Югры Василий Купкин. Подъем в горы за северным сиянием В горы приполярного Урала едут не только альпинисты, но и те, кого завораживают виды вершин, любители оторваться от цивилизации. Здесь не только самая высокая часть, но и самая широкая часть каменного пояса Урала. Специалисты называют здешнюю систему хребтов горной страной, даже сердцем Уральских гор.«У нас на приполярном Урале есть несколько баз. В частности, база Неройка. Там можете отдохнуть и покататься на снегоходах, а можете принять участие в восхождении», — говорит руководитель центра компетенции в сфере туризма Фонда развития Югры Владислава Вишневская. Само название горы имеет мансийские корни и переводится примерно как «хранитель гор». Сам пик походит на голову старца. Туристам, приехавшим в эти края, может посчастливится увидеть северное сияние.