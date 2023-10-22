Как в Перми прошел главный форум года с участием президента

Главные моменты и детали беседы Владимира Путина с губернатором Прикамья

23 октября 2023 в 15:29 Размер текста - 17 +

Путин похвалил работу губернатора Махонина по развитию Пермского края Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Перми прошел международный форум «Россия — спортивная держава», приуроченный к 300-летию города и ставший главнейшим мероприятием в Пермском крае за прошедшие несколько лет. URA.RU собрал главные моменты форума. На форум прибыли статусные чиновники, представители международных спортивных организаций и главы министерств спорта дружественных государств, а также российские, зарубежные спортсмены и гости из других регионов России. На мероприятии на высшем уровне обсуждалось будущее развитие спорта в мире и в РФ, а также проходили состязания, турниры и дружественные матчи по разным спортивным дисциплинам. Владимир Путин пришел на открытие форума Фото: Владимир Андреев © URA.RU Одно из важнейших событий пермского региона не оставил без внимания и Владимир Путин, который принял участие в открытии форума, а также заслушал отчет губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и других высокопоставленных лиц. Также мероприятие посетили министр спорта РФ Олег Матыцин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. С речью на форуме выступили и иностранные гости, в том числе министр по делам молодежи и спорта Египта Ашраф Субхи, пожизненный Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель и другие. После завершения пленарного заседания и приветственной части, президент заслушал доклад губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Глава региона первым делом рассказал о развитии города и края и результатах реализации программы «Пермь-300». В рамки программы включено более 240 проектов, которые включают в себя обновление облика города, построение спортивных объектов, развитие промышленности и прочее. В частности, Дмитрий Махонин доложил Владимиру Путину о том, что: был обновлен парк общественного транспорта, появилось 1200 новых автобусов, в Перми обновлено более 800 автобусов

в регионе активно развивается наземное метро

в Перми идет обновление 47 общественных мест, благодаря обновлению центральных улиц город поднялся в рейтинге благоустройства среди городов-миллионников с 14 на 7 место

в Перми в рамках 300-летнего юбилея было проведено несколько сотен мероприятий, в том числе флагманские «Российская студенческая весна», летний фестиваль «Город встреч» и другие

в крае уже открыты 84 спортивных площадок из 90 запланированных, среди которых скейт-парки, стадионы, площадки ГТО и другие

за 2022 год в регионе перевыполнен план по догазификации на 26% — газ проведен к 22 тысячам домовладений

уровень реальных доходов населения края вырос на 8,6%, безработица упала до 2,6%

прогнозируемый рост валового регионального продукта по итогу года в крае составит 15%

Пермский край попал в топ-3 регионов страны по темпам расселения аварийного жилья

в Березниках завершено строительство ЖК «Любимов», куда было переселено 14 тысяч горожан, чье жилье оказалось в зоне техногенной катастрофы

в крае с 2020 года построено 14 крупных объектов здравоохранения, в том числе и краевая инфекционная больница

построена 21 школа для 14 тысяч учеников, еще 17 планируется достроить до 2024 года и 23 объекта для среднего профессионального образования до 2026 года Губернатор Махонин доложил Путину о результатах реализации программы «Пермь-300» Фото: Сергей Русанов © URA.RU Также в ходе рабочей встречи губернатор отчитался о помощи пермским участникам спецоперации и их семьям. Во всех территориях края организованы центры поддержки «Помощь здесь», а в столице Прикамья работает филиал фонда «Защитники Отечества». Кроме того региональные власти предоставляют дополнительные меры поддержки военных, служащих в зоне спецоперации. В частности, участники СВО могут получить денежные выплаты, различные льготы в сферах образования, досуга и спорта, летнего отдыха, реабилитации и социального обслуживания, а также коммунального хозяйства. Сейчас краевые власти планируют начать предоставлять бойцам и их семьям бесплатные земельные участки. По итогам встречи Путин отметил хорошую работу властей и губернатора в развитии Перми и Пермского края, а также обеспечении жителей края комфортными условиями для жизни и организации празднования 300-летия города. Первым спортивным мероприятием в рамках форума стал Суперкубок по баскетболу 3?3 Фото: Сергей Русанов © URA.RU В рамках форума в Перми прошли различные спортивные состязания, турниры и показательные матчи. Жители и гости Перми могли стать зрителями Суперкубка Единой Континентальной Лиги по баскетболу, международного турнира Ural FC по боксу и кикбоксингу, показательного матча сборной России по Регби-7, второго отборочного этапа Международного чемпионата по битве роботов, фестиваля по новому направлению в спорте — фиджитал спорту, а также поучаствовать в забеге и посетить различные выставки в пермских музеях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми прошел международный форум «Россия — спортивная держава», приуроченный к 300-летию города и ставший главнейшим мероприятием в Пермском крае за прошедшие несколько лет. URA.RU собрал главные моменты форума. На форум прибыли статусные чиновники, представители международных спортивных организаций и главы министерств спорта дружественных государств, а также российские, зарубежные спортсмены и гости из других регионов России. На мероприятии на высшем уровне обсуждалось будущее развитие спорта в мире и в РФ, а также проходили состязания, турниры и дружественные матчи по разным спортивным дисциплинам. Одно из важнейших событий пермского региона не оставил без внимания и Владимир Путин, который принял участие в открытии форума, а также заслушал отчет губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и других высокопоставленных лиц. Также мероприятие посетили министр спорта РФ Олег Матыцин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. С речью на форуме выступили и иностранные гости, в том числе министр по делам молодежи и спорта Египта Ашраф Субхи, пожизненный Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель и другие. После завершения пленарного заседания и приветственной части, президент заслушал доклад губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Глава региона первым делом рассказал о развитии города и края и результатах реализации программы «Пермь-300». В рамки программы включено более 240 проектов, которые включают в себя обновление облика города, построение спортивных объектов, развитие промышленности и прочее. В частности, Дмитрий Махонин доложил Владимиру Путину о том, что: Также в ходе рабочей встречи губернатор отчитался о помощи пермским участникам спецоперации и их семьям. Во всех территориях края организованы центры поддержки «Помощь здесь», а в столице Прикамья работает филиал фонда «Защитники Отечества». Кроме того региональные власти предоставляют дополнительные меры поддержки военных, служащих в зоне спецоперации. В частности, участники СВО могут получить денежные выплаты, различные льготы в сферах образования, досуга и спорта, летнего отдыха, реабилитации и социального обслуживания, а также коммунального хозяйства. Сейчас краевые власти планируют начать предоставлять бойцам и их семьям бесплатные земельные участки. По итогам встречи Путин отметил хорошую работу властей и губернатора в развитии Перми и Пермского края, а также обеспечении жителей края комфортными условиями для жизни и организации празднования 300-летия города. В рамках форума в Перми прошли различные спортивные состязания, турниры и показательные матчи. Жители и гости Перми могли стать зрителями Суперкубка Единой Континентальной Лиги по баскетболу, международного турнира Ural FC по боксу и кикбоксингу, показательного матча сборной России по Регби-7, второго отборочного этапа Международного чемпионата по битве роботов, фестиваля по новому направлению в спорте — фиджитал спорту, а также поучаствовать в забеге и посетить различные выставки в пермских музеях.