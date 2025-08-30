Починили заводской гудок: в Лысьве возобновили давнюю традицию

По просьбе жителей Лысьвы (Пермский край) в город вернулся знаковый символ — гудок металлургического завода. Об этом сообщила окружная мэрия.
«Просьбы жителей были услышаны, к нам вернулся знаковый символ нашего родного города — гудок металлургического завода! Этот звук стал не просто элементом городской среды, а настоящим символом трудовой славы Лысьвы», — указано на странице местной администрации в соцсети «ВКонтакте».
Сейчас Лысьва — единственный город на Урале, где сохранилась эта уникальная традиция. Лысьвенский металлургический завод, основанный в 1785 году княжеской семьей Бориса Шаховского, занимает одно из ведущих мест среди старейших промышленных предприятий Урала.
В период с 1938 по 1940 годы на заводе запустили производство стальных нагрудников для военнослужащих Красной Армии. Во время Великой Отечественной войны лысьвенские металлурги значительно нарастили объем выпуска продукции, отправив на фронт 10,4 млн касок, которые стали важнейшим средством защиты для советских солдат.
В последнее время подача звукового сигнала была приостановлена из-за изменений в режиме работы заводской ТЭЦ, от которой зависело функционирование устройства. В качестве альтернативы власти предприняли попытку заменить гудок сиреной. Однако впоследствии было установлено, что уровень громкости и качество звучания не соответствуют установленным требованиям, предъявляемым к заводскому гудку.
