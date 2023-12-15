Пермские слухи: Репин нашел отдушину в коровниках

О проблемах теневого вице-премьера, угрозах Соснина и спрятанных яйцах. Выпуск 1053

15 декабря 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

Не бойтесь слухов, правда страшнее Фото: Размик Закарян © URA.RU Компании, связанные с советником губернатора Павлом Черепановым, подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму 400 миллионов рублей. Из команды мэра Соснина сбежали все соратники экс-главы Демкина. Замерзающие жители Соликамска, где третий день нет тепла, требуют отставки мэра Евгения Самоукова. Тем временем, пермяки раскупили все новогодние путевки в элитные отели, а магазины спрятали от пермяков яйца, провоцируя ажиотаж. Об этом и многом другом читайте в новом выпуске «Слухов». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Махонин дважды объяснил Соснину на КВН, над чем надо смеяться Махонин объяснил Соснину шутки Фото: Сергей Русанов © URA.RU Слухачи рассказывают забавную историю, которая случилась на закрытии сезона Первой лиги КВН 10 декабря. Глава Перми Эдуард Соснин сидел в жюри, а прямо за ним в зале сидел губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. При выставлении оценок одной из команд Соснин поднял табличку с «тройкой». Хотя остальные поставили «четыре» и «пять». Тут Махонин встал, выхватил со стола Соснина табличку с «четверкой» и поднял ее. Режиссер (снимали телевизионную версию) заявил, что он не понимает, как надо считать, и эпизод переснимали. При повторном выставлении оценок Соснин опять поднял «тройку», Махонин опять поменял на «четверку», кадр опять переснимали. С третьего раза Соснин поднял нужную табличку. «Он то ли просто запутался, то ли недопонял сразу», — объясняют случившиеся очевидцы. Потом в конкурсах на креатив команды постоянно обыгрывали этот эпизод: «Не важно, кто сидит в жюри, важно, кто сидит за жюри», «Понятно, кто в городе хозяин». И обращались к Соснину: «Так три или четыре? А, может, пять? Как там губернатор считает?» Демкин сделал ставку на противника СВО Как сообщают инсайдеры, вице-премьер краевого правительства Алексей Демкин, который курирует создание представительства Пермского края в Санкт-Петербурге, сделал ставку в этом проекте на председателя Пермского землячества в северной столице Григория Меньшикова. Между тем, Меньшиков засветился в соцсетях как активный противник СВО. В частности, когда началась мобилизация, в аккаунте землячества публиковались посты непримиримых противников СВО и мобилизации, а также проводилось голосование, в котором с большим перевесом победили те, кто против мобилизации. Слухачи полагают, что ставка на Григория Меньшикова обернется для Демкина серьезными репутационными рисками. Пермского депутата подозревают в уклонении от уплаты налогов Налоговая инспекция провела анализ документов, которые были изъяты в ходе оперативных мероприятий по факту строительства новой сцены ТЮЗа. Якобы, говорят слухачи, было обнаружено, что компании, которые занимались стройкой («Северстрой» и «СК Лидер») недоплатила налогов на 400 млн рублей. Эти фирмы считают связанными с депутатом заксобрания, советником губернатора Махонина Павлом Черепановым. Он считается «теневым» строительным вице-премьером, все стройки проходят через него. «Судя по всему, будет уголовное дело. Черепанов, конечно, формально к компаниям не имеет отношения. Но силовики намерены искать связи», — говорят слухачи. Пермским эсерам из Москвы запретили отдавать мандат Лисняка его соратникам Слухачи объясняют, почему эсеры передали вакантный мандат экс-депутата заксобрания Ильи Лисняка лысьвенцу Андрею Кобелеву. Считавшийся главным претендентом на пост депутат гордумы Перми Дмитрий Федоров является фигурантом двух уголовных дел, его отмели. А потом московское руководство эсеров узнало о том, что Лисняка могут признать иноагентом и дало установку местным — «любой, но не из окружения Лисняка». Мэр пригрозил санкциями депутатам-строителям Эдуард Соснин дал команду повысить налог для строителей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Глава Перми Эдуард Соснин на одном из совещаний заявил, что депутатам из числа строительного лобби, если они не поддержат проект решения о кратном повышении «социального взноса», грозят проблемы с бизнесом. Администрация внесла в думу инициативу о повышении этого взноса с 4 до 7,62 тыс. руб. за 1 кв. м. Взнос уплачивается, если застройщик хочет строить здания выше и больше, чем того предусматривают правила. Депутаты перенесли рассмотрение вопроса: якобы поступили замечания юристов и аналитиков. В думе строительное лобби представляют 5-7 человек. «Законопроект, на самом деле, очень сырой. И требует доработки. Но Соснин сказал, что, если, не дай Бог, кто-то из застройщиков не поддержит и будет вставлять палки в колеса, впредь они вообще никаких разрешений на строительство получать не будут», — отметил инсайдер. По другой версии, такая директива пришла Соснину с краевого уровня. Из команды Соснина ушли все бывшие подчиненные Демкина В январе, говорят слухачи, из мэрии Перми увольняется начальник правового управления Галина Ермакова. У нее заканчивается контракт. В октябре ушел начальник контрольного департамента Александр Ворончихин, сегодня, 15 декабря, последний день работает глава информационно-аналитического управления Наталья Шушпанова. Все эти ведомства ранее были в прямом подчинении главы, когда мэрами были Дмитрий Самойлов и Алексей Демкин. Соснин структуру поменял, у него в прямом подчинении нет ничего. «Получается, что уходят или уже ушли все начальники прямого подчинения, которые были у других глав», — отметил источник. Из-за аварии соликамских чиновников перевели на «удаленку» Поговаривают, что в Соликамске, где из-за ряда коммунальных аварий, часть города осталась без отопления и горячей воды, чиновников мэрии отпустили домой. «В администрации тоже холодно, поэтому перевели сотрудников на удаленку. Тут жители уже были готовы брать мэрию штурмом и греться там, но видимо бесполезно будет», — говорят слухачи. Жители требуют отставки мэра Соликамска Глава Соликамска Самоуков, где третий день нет тепла, не выходит на связь с жителями Фото: Сергей Русанов © URA.RU Все надежды на возвращение тепла в дома жители Соликамска связывают только с краевыми властями и губернатором Дмитрием Махониным. А мэра города Евгения Самоукова люди предлагают уволить. «Предлагаю всем неравнодушным создать петицию и снять главу города, с его шайкой лейкой! Только когда жители стали писать Махонину, ситуация стала меняться», — подобные призывы заполнили соцсети Соликамска. Сам мэр в соцсетях не активен с 11 декабря. Мэр Белов поспешил с отчетом о завершении реконструкции популярного парка Поговаривают, будто жители Чусового посмеиваются над мэром Сергеем Беловым, который поспешил отчитаться о завершении реконструкции местного парка «Ермак». «Белов выдал, что реконструкция парка завершена и все получилось в лучшем видео. Однако мэр опять «бежит впереди паровоза». Уже в процессе реконструкции стало известно, что чиновники не согласовали проведение некоторых работ с соответствующими службами. И сейчас мэрии за это «прилетело», — пояснил инсайдер. Новый глава Чайковского продолжает избавляться от друзей бывшего мэра Слухачи шепчутся о планах нового мэра Чайковского. Алексей Агафонов якобы намерен полностью убрать из администрации соратников бывшего главы Юрия Вострикова. Ранее Агафонов уже уволил заместителя по социальным вопросам Александрова Пойлова, сейчас он планирует заменить начальника отдела образования Елену Остренко. «Агафонов хочет переделать мэрию полностью под себя. У него другие интересы, и он будет подтягивать своих людей в администрацию, а от команды Вострикова будет избавляться. Пойлова уже убрал, следующая на очереди — начальник управления образования Остренко», — рассказал источник. Мэр Большой Сосновы за счет бюджета купит шубу жене Глава депрессивной территории за год получил 250 тысяч премии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В политтусовке возмущаются поведением главы Большой Сосновы Владимира Трескова. В четвертый раз за год он выписал себе премию. Соответствующее решение вот-вот примут местные депутаты. На этот раз Трескову дадут 39 тысяч рублей — за выдающуюся работу в четвертом квартале. За первый квартал он получил 90 тысяч, за второй — 80, за третий — 45 тысяч. Всего 254 тысяч рублей. «И ладно бы работал хорошо, но ведь не делает вообще ничего. Территория является одной из самых депрессивных в крае. Люди живут очень бедно. На фоне повальной нищеты он — просто миллиардер. Ну вот еще на шубу жене накопил. Хоть у кого-то в Большой Соснове она теперь будет», — негодуют злые языки. Власти Александровска бросили жителей в аварийных домах По слухам, жители, проживающие в Александровском округе в аварийных домах, остаются брошенными на произвол судьбы. Не помогли даже ток-шоу на федеральных каналах с привлечением внимания к проблеме, сетует инсайдер. По его словам, плачевная ситуация сложилась в поселке Скопкортная. Там сразу несколько домов признаны непригодными для проживания. «Жители домов неоднократно обращались в администрацию для проведения ремонта в домах, но не получил никакой помощи. Сейчас дома признали аварийными. Остается ждать счастливого случая, чтобы попасть в программу расселения. Но надежды на это почти ни у кого нет», — отметил инсайдер. …, а прокуратура заинтересовалась мэрией Александровска Ходят слухи, что прокуратура Александровска проверяет мэрию на предмет расходов бюджета. Источники сообщают, что надзорный орган выявил факт нецелевого использования денег округа в прошлом году, но пока никаких серьезных мер не принято. «Прокуратура выявила факт нецелевого использования бюджета в 2022 году. Пока решается вопрос о мерах прокурорского реагирования. Контрольно-счетной палате вынесли представление, но оно было проигнорировано», — поделился инсайдер. Пермские МЧС и минтербез находятся в негласном конфликте МЧС и чиновники правительства соревнуются в том, кто лучше спасает жителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сплетники судачат, будто пермские ГУ МЧС и министерство территориальной безопасности негласно конкурируют и даже конфликтуют между собой. Особенно заметно это, когда ведомства реагируют на те или иные ЧС. «Ведомства в случае какого-либо происшествия „тянут одеяло на себя“ показывая свою значимость. К примеру, именно митербез подает информацию так, что оно первым реагирует на происшествие, и держит ситуацию на контроле. А коллегам из МЧС они кулуарно указывают на некомпетентность при реагировании на ЧС», — рассказал инсайдер. Конкурсный управляющий ЗиДа попал в прицел силовиков Слухачи рассказывают, что силовики проверяют работу Льва Шляпина, конкурсного управляющего скандального завода им. Дзержинского (с 2005 года завод находится в банкротстве). Якобы они нашли доказательства того, что Шляпин аффилирован кировскому бизнесмену и депутату Константину Гозману. Компания, которую связывают с Гозманом, и ООО «ПСК „Спецпроектстрой“» летом была признана покупателем имущества ЗиДа на торгах. Но вмешался минпромторг РФ и отозвал у конторы лицензию на работу с материалами, составляющими государственную тайну. Сделку пришлось расторгнуть, недавно ЗиД купил «Курганприбор». По слухам, за эти игры с Гозманом Шляпина даже могут лишить статуса арбитражного управляющего. Премии к Новому году ждут не только сотрудники полиции Поговаривают, что к празднику премируют и сотрудников краевого МЧС. Традиционно пожарные ждут суммы, равные их окладу. Также премии могут получить и сотрудники системы здравоохранения. «У медиков с премиями сложнее: все зависит от непосредственного руководства. Кому-то премия придет, а кому-то может и нет», — обсуждают источники. В поселке под Пермью больница с новым медоборудованием простаивает без врачей Жители крупного поселка из-за оптимизации остались без врачей Фото: Владимир Андреев © URA.RU В поселке Уральский, где главным предприятием является фанерный комбинат «Свеза», — острая нехватка врачей в местной больнице. Жители вынуждены ездить за 80 километров в краевой центр, чтобы получить качественное медобслуживание. Несколько лет назад больницу в Уральском объединили с больницей в Нытве. Тогда же в медучреждении частично обновили медоборудование. Но специалистов не нашли. Сейчас снова закупили аппаратуру, но проблема осталась — людей лечить некому, специалисты разъехались. Почти все отделения и лабораторию закрыли. «Пожинаем плоды оптимизации. До людей никому нет дела», — рассказал источник. Медиаменеджер из провластного холдинга вовремя уехал из Перми В пермской политтусовке обсуждают смену руководства провластного медиахолдинга «Магма», о которой стало известно на этой неделе. Директор компании Станислав Шубин, который входит в ближний круг губернатора Дмитрия Махонина, оставил пост и трудоустроился в «Татнефть» в Альметьевске. «Молодец Стас, вовремя ушел. Мутная это компания, а у него там право подписи. Летом в „Магме“ УФСБ проводили выемки», — говорят слухачи. Бизнесмен Шубодеров эмигрировал из России Слухачи рассказывают, что бизнесмен Дмитрий Шубодеров и его сестра Екатерина уехали из России. Екатерина Шубодерова продала краевым властям здание санатория «Гармония» под реабилитационный центр для инвалидов, и УФСБ возбудило уголовное дело по этому поводу. Цена здания была завышена в разы. «По слухам, они в Баку. И, по оперативным данным, возвращаться пока не собираются», — отметил источник. Расследование дела идет активно, сейчас на допросы ходит глава «Союзэкспертизы», руководитель Общественной палаты Пермского края Лилия Ширяева. Именно эта компания проводила оценку стоимости и состояния здания. В «РЖД» заманивают пенсионеров Железным дорогам не хватает сотрудников Фото: Сергей Русанов © URA.RU Поговаривают, что дефицит кадров в «РЖД» достиг апогея. В пермское управление пришла телеграмма о том, что на работу готовы принять всех желающих пенсионеров. Отбор и медкомиссия для будущих сотрудников проводится формально. «Ну, это очень смешно. Руководство думает, что сможет укомплектовать штат за счет пожилых людей, но пока желающих мало», — судачат злые языки. Пермских бойцов ЧВК, находящихся в Африке, обманули с зарплатами Инсайдеры рассказывают, что бойцам одной из ЧВК, которые ранее заключили контракты на службу в Африке, неожиданно понизили зарплаты. «Раньше за пребывание на базе платили 80 тысяч в месяц. Сейчас приехало новое руководство и сообщило, что всем будут платить по 50 тысяч. Люди в шоке, ведь они и дома могут эти деньги получать», — возмущаются источники. Сотрудников пермского завода лишили выходных из-за ЧП с самолетом Поговаривают, что руководство предприятия «Авиадвигатель» оставило без выходных своих сотрудников. На заводе пытаются выяснить, почему загорелся двигатель на самолете ТУ-204 7 декабря. «Руководство регулярно созывает подчиненных на совещания и просит докладывать о причинах возгорания, несмотря на то, что самолет не новый, и двигатель был установлен давно. Планерки назначают даже на выходные. А ведь есть и другие задачи. Приходится работать без выходных», — говорит инсайдер. Пермские туристы раскупили все номера в элитных отелях на Новый год Пермяки массово уезжают на курорты Фото: Ритис Бараускас © URA.RU В туристический сфере поговаривают, что состоятельные пермяки раскупили все дорогие туры на Новый год. Стандартных номеров с вылетом из Перми нет в продаже. Остались только места в индивидуальных коттеджах и бунгало при отелях, которые стоят свыше 1 миллиона рублей. «Отели класса „Люкс“ предлагают новогодние концерты с участием звезд, поэтому номера средней ценовой категории давно все раскуплены. Остались только либо очень дорогие варианты с размещением в президентских номерах, либо очень дешевые отели», — говорят инсайдеры. В минспорта нашли новый способ экономии бюджета В спортивной тусовке ходят слухи, что в этом году большая часть спортсменов осталась без зарплаты. «Минспорта специально меняет и ужесточает правила отбора спортсменов на зарплату. Невнимательные тренеры и сотрудники федераций неправильно подают заявки, которые „зарубают“. Хороший способ экономии бюджета. Меньше спортсменов — меньше затрат», — поговаривают слухачи. Между адвокатами и нотариусами назревает война Ходят слухи, что адвокаты и нотариусы все чаще не могут договориться. Якобы нотариусы превышают свои полномочия: хамят, специально допускают ошибки в документах, требуют деньги за дополнительные услуги, которые не предоставляют. Юристы в ответ пишут на них жалобы. «Адвокат написал жалобу на одного известного пермского нотариуса. Та в ответ подала в суд за клевету. Адвокат дело выиграл. Но другие нотариусы про это дело узнали и стали совать ему палки в колеса. То документ неправильно переведут, то очень долго исправляют свои же ошибки. Каждая из сторон считает себя правой, и никак не могут между собой договориться», — шепчутся сплетники. Морозы ударили по пермским ресторанам Из-за морозов в ресторанах подорожало мясо Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Морозы, которые стояли на Урале последние дни, сказались на ресторанном бизнесе. По словам инсайдеров в такую погоду ни крупные мясокомбинаты, ни фермеры не стали бить скот. «Когда стоит холод до -40 градусов, то кровь просто не стекает из туши. Заготавливать мясо невозможно. Так что поставки в рестораны сократились, возник дефицит, а следовательно и рост цен», — поясняют источники. Новогоднее меню пермских ресторанов оказалось под угрозой Поговаривают, что пермские рестораторы страдают от дефицита говяжьих языков и щек. Это ингредиенты ряда популярных новогодних блюд, а на рынке их просто нет, говорят инсайдеры. По их словам, виной всему кадровый голод на мясокомбинатах. «Разделать коровью голову — это не просто тяжелый труд, но и высококвалифицированный. Не каждый сможет это сделать качественно. Но мясокомбинаты давно столкнулись с оттоком кадров — мужчины возвращаются на заводы, где теперь платят высокие зарплаты», — поясняют слухачи. В Перми у рекламщиков возникли проблемы из-за санкций США Инсайдеры рассказали, что в Перми у одной из компаний, которая занимается размещением наружной рекламы, возникли проблемы из-за санкций. Речь якобы идет об ООО «Гэллери сервис», чей головной офис находится в Москве. «США внесли агентство в свои санкционные списки. Соответственно, под санкциями оказался и пермский филиал», — пояснили сплетники. Они добавили, что рекламщики теперь не смогут пользоваться лицензионным ПО Microsoft. «Вся работа встанет, потому что программа 1С и все серверы агентства работают только на Windows. Как решить проблему, рекламщики не знают и подумывают о переходе на „пиратку“», — сообщили слухачи. Агрохолдинг пермского миллиардера оштрафовали за дыру в заборе На ферме миллиардера Репина нашли дыру в заборе Фото: Сергей Русанов © URA.RU Шепчутся, что массовые проверки, которые в ноябре прошли в принадлежащем пермскому миллиардеру Александру Репину агрохолдинге «Русь», не выявили серьезных нарушений. Но штраф предприятию все-таки назначили. «Россельхознадзор весь агрохолдинг едва ли не с лупой обследовал. И в итоге оштрафовал его за дыру в заборе, через которую якобы могут пробраться дикие животные», — рассказали сплетники. По их словам, сумма штрафа составила 10 тысяч рублей. «В руководстве сельхозпредприятия выдохнули — деньги для фермы Репина смешные. Но главное, что ревизоры в отчетах поставили галочку и с новой проверкой еще не скоро придут», — резюмировали слухачи. Пермский миллиардер спасает от морозов коров Ходят слухи, что по агрохолдингу пермского миллиардера Александра Репина нанесли ощутимый удар аномальные морозы. Якобы из-за них пришлось потратить много кормов. «В коровниках было очень холодно, и чтобы надои не снижались, животным выдавали удвоенные порции корма. В результате Репин подумывает об утеплении коровников», — рассказали инсайдеры. Они добавили, что бизнесмен велел руководству агрохолдинга «Русь» подготовить соответствующую смету. «Деньги на необходимые работы Александр Анатольевич точно выделит. Ведь в сельскохозяйственном бизнесе он нашел свою отдушину», — пояснили сплетники. Пермские «Пятерочки» прячут от покупателей яйца Говорят, что из-за ажиотажа вокруг куриных яиц, в пермских магазинах сети «Пятерочка» часть продукта убрали с полок. Речь якобы идет о яйцах отборной и C0 категорий. «Продавцам поставлена задача в первую очередь сбыть самый неликвидный товар. Это продукция категории C2 и даже битые яйца, которые покупатели тоже стали сметать с прилавков», — пояснили инсайдеры. Они добавили, что продавцам также дали указание создавать видимость пустеющих полок. «У клиентов магазинов должно сложиться ощущение, что возникает дефицит. Тогда они быстро разберут все то, что осталось», — поделились сплетники. Пермские продавцы воды из-за морозов лишились миллионов Пермяки покупают воду в магазинах, а не киосках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Поговаривают, что пермские компании, которые занимаются продажей питьевой воды в уличных автоматах, за неделю аномальных морозов лишились солидной прибыли. Причина в том, что в холода аппараты настолько промерзли, что переставали работать. «Проблемы, в первую очередь, возникли с уличными „бочками“. Из-за этого покупателям пришлось ходить за питьевой водой в продуктовые магазины», — рассказали слухачи. По их словам, часть аппаратов в Перми не работают до сих пор. «Их сейчас чинят, а владельцы бизнеса прикидывают, сколько денег потеряли. По предварительным подсчетам, речь идет о миллионах рублей», — пояснили злые языки. Жители пермских деревень просят силовиков починить дороги Жители поселков и деревень, расположенных в Пермском муниципальном округе, уже начали пожинать плоды от преобразования муниципалитета, рассказал инсайдер. По его словам, после упразднения поселковых администраций и открытия вместо них теротделений, решить насущные проблемы оказалось почти невозможно. Так, в пример жители приводят ситуацию с проведением межпоселковых дорог, которые теперь выбить у властей невозможно: «Ответ один — денег на дороги нет». Обращения в прокуратуру, как правило, ни к чему не приводят, чиновники дают отписки. Людям ничего не остается делать, как обивать пороги силовиков и судов в поисках справедливости. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компании, связанные с советником губернатора Павлом Черепановым, подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму 400 миллионов рублей. Из команды мэра Соснина сбежали все соратники экс-главы Демкина. Замерзающие жители Соликамска, где третий день нет тепла, требуют отставки мэра Евгения Самоукова. Тем временем, пермяки раскупили все новогодние путевки в элитные отели, а магазины спрятали от пермяков яйца, провоцируя ажиотаж. Об этом и многом другом читайте в новом выпуске «Слухов». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Махонин дважды объяснил Соснину на КВН, над чем надо смеяться Слухачи рассказывают забавную историю, которая случилась на закрытии сезона Первой лиги КВН 10 декабря. Глава Перми Эдуард Соснин сидел в жюри, а прямо за ним в зале сидел губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. При выставлении оценок одной из команд Соснин поднял табличку с «тройкой». Хотя остальные поставили «четыре» и «пять». Тут Махонин встал, выхватил со стола Соснина табличку с «четверкой» и поднял ее. Режиссер (снимали телевизионную версию) заявил, что он не понимает, как надо считать, и эпизод переснимали. При повторном выставлении оценок Соснин опять поднял «тройку», Махонин опять поменял на «четверку», кадр опять переснимали. С третьего раза Соснин поднял нужную табличку. «Он то ли просто запутался, то ли недопонял сразу», — объясняют случившиеся очевидцы. Потом в конкурсах на креатив команды постоянно обыгрывали этот эпизод: «Не важно, кто сидит в жюри, важно, кто сидит за жюри», «Понятно, кто в городе хозяин». И обращались к Соснину: «Так три или четыре? А, может, пять? Как там губернатор считает?» Демкин сделал ставку на противника СВО Как сообщают инсайдеры, вице-премьер краевого правительства Алексей Демкин, который курирует создание представительства Пермского края в Санкт-Петербурге, сделал ставку в этом проекте на председателя Пермского землячества в северной столице Григория Меньшикова. Между тем, Меньшиков засветился в соцсетях как активный противник СВО. В частности, когда началась мобилизация, в аккаунте землячества публиковались посты непримиримых противников СВО и мобилизации, а также проводилось голосование, в котором с большим перевесом победили те, кто против мобилизации. Слухачи полагают, что ставка на Григория Меньшикова обернется для Демкина серьезными репутационными рисками. Пермского депутата подозревают в уклонении от уплаты налогов Налоговая инспекция провела анализ документов, которые были изъяты в ходе оперативных мероприятий по факту строительства новой сцены ТЮЗа. Якобы, говорят слухачи, было обнаружено, что компании, которые занимались стройкой («Северстрой» и «СК Лидер») недоплатила налогов на 400 млн рублей. Эти фирмы считают связанными с депутатом заксобрания, советником губернатора Махонина Павлом Черепановым. Он считается «теневым» строительным вице-премьером, все стройки проходят через него. «Судя по всему, будет уголовное дело. Черепанов, конечно, формально к компаниям не имеет отношения. Но силовики намерены искать связи», — говорят слухачи. Пермским эсерам из Москвы запретили отдавать мандат Лисняка его соратникам Слухачи объясняют, почему эсеры передали вакантный мандат экс-депутата заксобрания Ильи Лисняка лысьвенцу Андрею Кобелеву. Считавшийся главным претендентом на пост депутат гордумы Перми Дмитрий Федоров является фигурантом двух уголовных дел, его отмели. А потом московское руководство эсеров узнало о том, что Лисняка могут признать иноагентом и дало установку местным — «любой, но не из окружения Лисняка». Мэр пригрозил санкциями депутатам-строителям Глава Перми Эдуард Соснин на одном из совещаний заявил, что депутатам из числа строительного лобби, если они не поддержат проект решения о кратном повышении «социального взноса», грозят проблемы с бизнесом. Администрация внесла в думу инициативу о повышении этого взноса с 4 до 7,62 тыс. руб. за 1 кв. м. Взнос уплачивается, если застройщик хочет строить здания выше и больше, чем того предусматривают правила. Депутаты перенесли рассмотрение вопроса: якобы поступили замечания юристов и аналитиков. В думе строительное лобби представляют 5-7 человек. «Законопроект, на самом деле, очень сырой. И требует доработки. Но Соснин сказал, что, если, не дай Бог, кто-то из застройщиков не поддержит и будет вставлять палки в колеса, впредь они вообще никаких разрешений на строительство получать не будут», — отметил инсайдер. По другой версии, такая директива пришла Соснину с краевого уровня. Из команды Соснина ушли все бывшие подчиненные Демкина В январе, говорят слухачи, из мэрии Перми увольняется начальник правового управления Галина Ермакова. У нее заканчивается контракт. В октябре ушел начальник контрольного департамента Александр Ворончихин, сегодня, 15 декабря, последний день работает глава информационно-аналитического управления Наталья Шушпанова. Все эти ведомства ранее были в прямом подчинении главы, когда мэрами были Дмитрий Самойлов и Алексей Демкин. Соснин структуру поменял, у него в прямом подчинении нет ничего. «Получается, что уходят или уже ушли все начальники прямого подчинения, которые были у других глав», — отметил источник. Из-за аварии соликамских чиновников перевели на «удаленку» Поговаривают, что в Соликамске, где из-за ряда коммунальных аварий, часть города осталась без отопления и горячей воды, чиновников мэрии отпустили домой. «В администрации тоже холодно, поэтому перевели сотрудников на удаленку. Тут жители уже были готовы брать мэрию штурмом и греться там, но видимо бесполезно будет», — говорят слухачи. Жители требуют отставки мэра Соликамска Все надежды на возвращение тепла в дома жители Соликамска связывают только с краевыми властями и губернатором Дмитрием Махониным. А мэра города Евгения Самоукова люди предлагают уволить. «Предлагаю всем неравнодушным создать петицию и снять главу города, с его шайкой лейкой! Только когда жители стали писать Махонину, ситуация стала меняться», — подобные призывы заполнили соцсети Соликамска. Сам мэр в соцсетях не активен с 11 декабря. Мэр Белов поспешил с отчетом о завершении реконструкции популярного парка Поговаривают, будто жители Чусового посмеиваются над мэром Сергеем Беловым, который поспешил отчитаться о завершении реконструкции местного парка «Ермак». «Белов выдал, что реконструкция парка завершена и все получилось в лучшем видео. Однако мэр опять «бежит впереди паровоза». Уже в процессе реконструкции стало известно, что чиновники не согласовали проведение некоторых работ с соответствующими службами. И сейчас мэрии за это «прилетело», — пояснил инсайдер. Новый глава Чайковского продолжает избавляться от друзей бывшего мэра Слухачи шепчутся о планах нового мэра Чайковского. Алексей Агафонов якобы намерен полностью убрать из администрации соратников бывшего главы Юрия Вострикова. Ранее Агафонов уже уволил заместителя по социальным вопросам Александрова Пойлова, сейчас он планирует заменить начальника отдела образования Елену Остренко. «Агафонов хочет переделать мэрию полностью под себя. У него другие интересы, и он будет подтягивать своих людей в администрацию, а от команды Вострикова будет избавляться. Пойлова уже убрал, следующая на очереди — начальник управления образования Остренко», — рассказал источник. Мэр Большой Сосновы за счет бюджета купит шубу жене В политтусовке возмущаются поведением главы Большой Сосновы Владимира Трескова. В четвертый раз за год он выписал себе премию. Соответствующее решение вот-вот примут местные депутаты. На этот раз Трескову дадут 39 тысяч рублей — за выдающуюся работу в четвертом квартале. За первый квартал он получил 90 тысяч, за второй — 80, за третий — 45 тысяч. Всего 254 тысяч рублей. «И ладно бы работал хорошо, но ведь не делает вообще ничего. Территория является одной из самых депрессивных в крае. Люди живут очень бедно. На фоне повальной нищеты он — просто миллиардер. Ну вот еще на шубу жене накопил. Хоть у кого-то в Большой Соснове она теперь будет», — негодуют злые языки. Власти Александровска бросили жителей в аварийных домах По слухам, жители, проживающие в Александровском округе в аварийных домах, остаются брошенными на произвол судьбы. Не помогли даже ток-шоу на федеральных каналах с привлечением внимания к проблеме, сетует инсайдер. По его словам, плачевная ситуация сложилась в поселке Скопкортная. Там сразу несколько домов признаны непригодными для проживания. «Жители домов неоднократно обращались в администрацию для проведения ремонта в домах, но не получил никакой помощи. Сейчас дома признали аварийными. Остается ждать счастливого случая, чтобы попасть в программу расселения. Но надежды на это почти ни у кого нет», — отметил инсайдер. …, а прокуратура заинтересовалась мэрией Александровска Ходят слухи, что прокуратура Александровска проверяет мэрию на предмет расходов бюджета. Источники сообщают, что надзорный орган выявил факт нецелевого использования денег округа в прошлом году, но пока никаких серьезных мер не принято. «Прокуратура выявила факт нецелевого использования бюджета в 2022 году. Пока решается вопрос о мерах прокурорского реагирования. Контрольно-счетной палате вынесли представление, но оно было проигнорировано», — поделился инсайдер. Пермские МЧС и минтербез находятся в негласном конфликте Сплетники судачат, будто пермские ГУ МЧС и министерство территориальной безопасности негласно конкурируют и даже конфликтуют между собой. Особенно заметно это, когда ведомства реагируют на те или иные ЧС. «Ведомства в случае какого-либо происшествия „тянут одеяло на себя“ показывая свою значимость. К примеру, именно митербез подает информацию так, что оно первым реагирует на происшествие, и держит ситуацию на контроле. А коллегам из МЧС они кулуарно указывают на некомпетентность при реагировании на ЧС», — рассказал инсайдер. Конкурсный управляющий ЗиДа попал в прицел силовиков Слухачи рассказывают, что силовики проверяют работу Льва Шляпина, конкурсного управляющего скандального завода им. Дзержинского (с 2005 года завод находится в банкротстве). Якобы они нашли доказательства того, что Шляпин аффилирован кировскому бизнесмену и депутату Константину Гозману. Компания, которую связывают с Гозманом, и ООО «ПСК „Спецпроектстрой“» летом была признана покупателем имущества ЗиДа на торгах. Но вмешался минпромторг РФ и отозвал у конторы лицензию на работу с материалами, составляющими государственную тайну. Сделку пришлось расторгнуть, недавно ЗиД купил «Курганприбор». По слухам, за эти игры с Гозманом Шляпина даже могут лишить статуса арбитражного управляющего. Премии к Новому году ждут не только сотрудники полиции Поговаривают, что к празднику премируют и сотрудников краевого МЧС. Традиционно пожарные ждут суммы, равные их окладу. Также премии могут получить и сотрудники системы здравоохранения. «У медиков с премиями сложнее: все зависит от непосредственного руководства. Кому-то премия придет, а кому-то может и нет», — обсуждают источники. В поселке под Пермью больница с новым медоборудованием простаивает без врачей В поселке Уральский, где главным предприятием является фанерный комбинат «Свеза», — острая нехватка врачей в местной больнице. Жители вынуждены ездить за 80 километров в краевой центр, чтобы получить качественное медобслуживание. Несколько лет назад больницу в Уральском объединили с больницей в Нытве. Тогда же в медучреждении частично обновили медоборудование. Но специалистов не нашли. Сейчас снова закупили аппаратуру, но проблема осталась — людей лечить некому, специалисты разъехались. Почти все отделения и лабораторию закрыли. «Пожинаем плоды оптимизации. До людей никому нет дела», — рассказал источник. Медиаменеджер из провластного холдинга вовремя уехал из Перми В пермской политтусовке обсуждают смену руководства провластного медиахолдинга «Магма», о которой стало известно на этой неделе. Директор компании Станислав Шубин, который входит в ближний круг губернатора Дмитрия Махонина, оставил пост и трудоустроился в «Татнефть» в Альметьевске. «Молодец Стас, вовремя ушел. Мутная это компания, а у него там право подписи. Летом в „Магме“ УФСБ проводили выемки», — говорят слухачи. Бизнесмен Шубодеров эмигрировал из России Слухачи рассказывают, что бизнесмен Дмитрий Шубодеров и его сестра Екатерина уехали из России. Екатерина Шубодерова продала краевым властям здание санатория «Гармония» под реабилитационный центр для инвалидов, и УФСБ возбудило уголовное дело по этому поводу. Цена здания была завышена в разы. «По слухам, они в Баку. И, по оперативным данным, возвращаться пока не собираются», — отметил источник. Расследование дела идет активно, сейчас на допросы ходит глава «Союзэкспертизы», руководитель Общественной палаты Пермского края Лилия Ширяева. Именно эта компания проводила оценку стоимости и состояния здания. В «РЖД» заманивают пенсионеров Поговаривают, что дефицит кадров в «РЖД» достиг апогея. В пермское управление пришла телеграмма о том, что на работу готовы принять всех желающих пенсионеров. Отбор и медкомиссия для будущих сотрудников проводится формально. «Ну, это очень смешно. Руководство думает, что сможет укомплектовать штат за счет пожилых людей, но пока желающих мало», — судачат злые языки. Пермских бойцов ЧВК, находящихся в Африке, обманули с зарплатами Инсайдеры рассказывают, что бойцам одной из ЧВК, которые ранее заключили контракты на службу в Африке, неожиданно понизили зарплаты. «Раньше за пребывание на базе платили 80 тысяч в месяц. Сейчас приехало новое руководство и сообщило, что всем будут платить по 50 тысяч. Люди в шоке, ведь они и дома могут эти деньги получать», — возмущаются источники. Сотрудников пермского завода лишили выходных из-за ЧП с самолетом Поговаривают, что руководство предприятия «Авиадвигатель» оставило без выходных своих сотрудников. На заводе пытаются выяснить, почему загорелся двигатель на самолете ТУ-204 7 декабря. «Руководство регулярно созывает подчиненных на совещания и просит докладывать о причинах возгорания, несмотря на то, что самолет не новый, и двигатель был установлен давно. Планерки назначают даже на выходные. А ведь есть и другие задачи. Приходится работать без выходных», — говорит инсайдер. Пермские туристы раскупили все номера в элитных отелях на Новый год В туристический сфере поговаривают, что состоятельные пермяки раскупили все дорогие туры на Новый год. Стандартных номеров с вылетом из Перми нет в продаже. Остались только места в индивидуальных коттеджах и бунгало при отелях, которые стоят свыше 1 миллиона рублей. «Отели класса „Люкс“ предлагают новогодние концерты с участием звезд, поэтому номера средней ценовой категории давно все раскуплены. Остались только либо очень дорогие варианты с размещением в президентских номерах, либо очень дешевые отели», — говорят инсайдеры. В минспорта нашли новый способ экономии бюджета В спортивной тусовке ходят слухи, что в этом году большая часть спортсменов осталась без зарплаты. «Минспорта специально меняет и ужесточает правила отбора спортсменов на зарплату. Невнимательные тренеры и сотрудники федераций неправильно подают заявки, которые „зарубают“. Хороший способ экономии бюджета. Меньше спортсменов — меньше затрат», — поговаривают слухачи. Между адвокатами и нотариусами назревает война Ходят слухи, что адвокаты и нотариусы все чаще не могут договориться. Якобы нотариусы превышают свои полномочия: хамят, специально допускают ошибки в документах, требуют деньги за дополнительные услуги, которые не предоставляют. Юристы в ответ пишут на них жалобы. «Адвокат написал жалобу на одного известного пермского нотариуса. Та в ответ подала в суд за клевету. Адвокат дело выиграл. Но другие нотариусы про это дело узнали и стали совать ему палки в колеса. То документ неправильно переведут, то очень долго исправляют свои же ошибки. Каждая из сторон считает себя правой, и никак не могут между собой договориться», — шепчутся сплетники. Морозы ударили по пермским ресторанам Морозы, которые стояли на Урале последние дни, сказались на ресторанном бизнесе. По словам инсайдеров в такую погоду ни крупные мясокомбинаты, ни фермеры не стали бить скот. «Когда стоит холод до -40 градусов, то кровь просто не стекает из туши. Заготавливать мясо невозможно. Так что поставки в рестораны сократились, возник дефицит, а следовательно и рост цен», — поясняют источники. Новогоднее меню пермских ресторанов оказалось под угрозой Поговаривают, что пермские рестораторы страдают от дефицита говяжьих языков и щек. Это ингредиенты ряда популярных новогодних блюд, а на рынке их просто нет, говорят инсайдеры. По их словам, виной всему кадровый голод на мясокомбинатах. «Разделать коровью голову — это не просто тяжелый труд, но и высококвалифицированный. Не каждый сможет это сделать качественно. Но мясокомбинаты давно столкнулись с оттоком кадров — мужчины возвращаются на заводы, где теперь платят высокие зарплаты», — поясняют слухачи. В Перми у рекламщиков возникли проблемы из-за санкций США Инсайдеры рассказали, что в Перми у одной из компаний, которая занимается размещением наружной рекламы, возникли проблемы из-за санкций. Речь якобы идет об ООО «Гэллери сервис», чей головной офис находится в Москве. «США внесли агентство в свои санкционные списки. Соответственно, под санкциями оказался и пермский филиал», — пояснили сплетники. Они добавили, что рекламщики теперь не смогут пользоваться лицензионным ПО Microsoft. «Вся работа встанет, потому что программа 1С и все серверы агентства работают только на Windows. Как решить проблему, рекламщики не знают и подумывают о переходе на „пиратку“», — сообщили слухачи. Агрохолдинг пермского миллиардера оштрафовали за дыру в заборе Шепчутся, что массовые проверки, которые в ноябре прошли в принадлежащем пермскому миллиардеру Александру Репину агрохолдинге «Русь», не выявили серьезных нарушений. Но штраф предприятию все-таки назначили. «Россельхознадзор весь агрохолдинг едва ли не с лупой обследовал. И в итоге оштрафовал его за дыру в заборе, через которую якобы могут пробраться дикие животные», — рассказали сплетники. По их словам, сумма штрафа составила 10 тысяч рублей. «В руководстве сельхозпредприятия выдохнули — деньги для фермы Репина смешные. Но главное, что ревизоры в отчетах поставили галочку и с новой проверкой еще не скоро придут», — резюмировали слухачи. Пермский миллиардер спасает от морозов коров Ходят слухи, что по агрохолдингу пермского миллиардера Александра Репина нанесли ощутимый удар аномальные морозы. Якобы из-за них пришлось потратить много кормов. «В коровниках было очень холодно, и чтобы надои не снижались, животным выдавали удвоенные порции корма. В результате Репин подумывает об утеплении коровников», — рассказали инсайдеры. Они добавили, что бизнесмен велел руководству агрохолдинга «Русь» подготовить соответствующую смету. «Деньги на необходимые работы Александр Анатольевич точно выделит. Ведь в сельскохозяйственном бизнесе он нашел свою отдушину», — пояснили сплетники. Пермские «Пятерочки» прячут от покупателей яйца Говорят, что из-за ажиотажа вокруг куриных яиц, в пермских магазинах сети «Пятерочка» часть продукта убрали с полок. Речь якобы идет о яйцах отборной и C0 категорий. «Продавцам поставлена задача в первую очередь сбыть самый неликвидный товар. Это продукция категории C2 и даже битые яйца, которые покупатели тоже стали сметать с прилавков», — пояснили инсайдеры. Они добавили, что продавцам также дали указание создавать видимость пустеющих полок. «У клиентов магазинов должно сложиться ощущение, что возникает дефицит. Тогда они быстро разберут все то, что осталось», — поделились сплетники. Пермские продавцы воды из-за морозов лишились миллионов Поговаривают, что пермские компании, которые занимаются продажей питьевой воды в уличных автоматах, за неделю аномальных морозов лишились солидной прибыли. Причина в том, что в холода аппараты настолько промерзли, что переставали работать. «Проблемы, в первую очередь, возникли с уличными „бочками“. Из-за этого покупателям пришлось ходить за питьевой водой в продуктовые магазины», — рассказали слухачи. По их словам, часть аппаратов в Перми не работают до сих пор. «Их сейчас чинят, а владельцы бизнеса прикидывают, сколько денег потеряли. По предварительным подсчетам, речь идет о миллионах рублей», — пояснили злые языки. Жители пермских деревень просят силовиков починить дороги Жители поселков и деревень, расположенных в Пермском муниципальном округе, уже начали пожинать плоды от преобразования муниципалитета, рассказал инсайдер. По его словам, после упразднения поселковых администраций и открытия вместо них теротделений, решить насущные проблемы оказалось почти невозможно. Так, в пример жители приводят ситуацию с проведением межпоселковых дорог, которые теперь выбить у властей невозможно: «Ответ один — денег на дороги нет». Обращения в прокуратуру, как правило, ни к чему не приводят, чиновники дают отписки. Людям ничего не остается делать, как обивать пороги силовиков и судов в поисках справедливости. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.