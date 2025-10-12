Сколько стоит отметить день рождения ребенка в Перми

В Перми можно отпраздновать детский день рождения от 5,5 тысячи рублей. За такую цену устроят квест-игру для шести ребят. Какие еще есть варианты праздников, где их проводят и сколько стоят мероприятия — в материале URA.RU.
Батуты
Самый бюджетный вариант — день рождения в батутном центре. Например, в «Акула парк» цены начинаются от 5,5 тысячи рублей. В стоимость входят безлимитное посещение парка в будни до 16:00, мини-квест, вынос торта. Дополнительно можно заказать шоу-программу, фонтан из шаров, сюрприз для именинника и другие услуги. Это будет стоить 21,1 тысячи рублей. Цены указаны для шестерых детей, за других гостей придется доплачивать.
Игровое шоу
Для детей от восьми лет можно заказать игровое шоу Show Today. Ребята поделятся на две команды и будут соревноваться в конкурсах на знание любимых мультфильмов. Такое мероприятие выйдет от 900 рублей на человека на площадке организаторов. За выездную игру придется заплатить 15 тысяч рублей.
Лазертаг
От 8 тысяч рублей предлагают устроить день рождения на арене для лазертага Warnite. Кроме игры в стоимость также входят торжественное поздравление именинника, фотографии, пригласительные, банкетная комната, ведущий, музыкальное сопровождение и фотозона. Такая цена действует только в будни. В выходные праздник будет стоить от 10 тысяч рублей на компанию до 10 человек. За отдельную плату можно заказать неоновую вечеринку, фольгированное шоу или дискотеку.
Виртуальная реальность
Отметить день рождения в параллельном мире стоит от 11 тысяч рублей. За эту стоимость компании до десяти человек предлагают поиграть час на VR арене «Другие миры» и провести два часа в зоне отдыха, где есть чай, приставка PS 4 и микроволновка. Максимальная стоимость праздника может достигать 40 тысяч рублей. Сюда также будут входить серебряное шоу, пиньята с конфетами, услуги фотографа, свеча-фейерверк на торт, одноразовая посуда и сертификат для именинника на следующее посещение арены.
Квест
Пройти квест, поиграть в очках виртуальной реальности и поесть пиццу можно от 14,4 тысячи рублей. Такой день рождения «под ключ» предлагают в QuestQuest. Дополнительно можно заказать ростовую куклу Мишку Тедди и праздничный торт.
