Взрывы, пожары и драки перед ВИПами: тюменские фотоитоги года

В новом году предлагаем вспомнить, чем запомнился год ушедший Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жителям Тюменской области 2023 год запомнится многими событиями — от атак природных стихий до утверждения плана создания мегапроекта, который выведет регион на новый уровень. URA.RU подготовило подборку кадров, взглянув на которые предлагает читателям поностальгировать о прошедшем годе.

Сильнейшие природные пожары бушевали в Тюменской области весной и летом. Стихия была так сильна, что подчас обуздать ее было невозможно — огонь приходил в села Тюменского района, уничтожая все на своем пути. Люди теряли дома, жителей эвакуировали. Для борьбы с пожарами в регион направляли помощь из других субъектов РФ, а власти возмещали погорельцам средства за потерянное имущество Фото: Денис Моргунов © URA.RU

26 мая был вынесен приговор по делу об убийстве 8-летней Насти Муравьевой, чье тело нашли в коробке на берегу озера на Лесобазе в августе 2021 года, после полутора месяцев поисков. Виновным в расправе над девочкой был признан Виталий Бережной. В Тюмени осудить его не удалось: из-за утекших в публичное пространство сведений о якобы оправдательном вердикте присяжных коллегию распустили. В итоге судьбу мужчины решили в Москве. Бережного приговорили к пожизненному сроку заключения, сейчас он находится в колонии особого режима «Белый лебедь» (Пермский край) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В этом году в Тюмени состоялся международный турнир по смешанным единоборствам крупной лиги RCC. Зрителями события, в числе прочих, стали полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Тюмени Руслан Кухарук. На фото запечатлен решающий удар в главном поединке вечера: Шамиль Мусаев сокрушил Алексея Кунченко, который после боя заявил о завершении карьеры Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В 2023 году, судя по данным из официального telegram-канала Следственного комитета РФ, глава ведомства Александр Бастрыкин почти 70 раз обращал внимание на ЧП, произошедшие в Тюменской области: требовал провести проверки и предоставить ему отчеты. Одним из таких происшествий стало отравление детей хлором на горячем источнике «Тюменский». По итогу базу отдыха обязали выплатить пострадавшим 375 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Река Тура в 2023-м году поставила исторический антирекорд: уровень воды в ней опустился до -95 сантиметров. По реке запрещали движение судов, а тюменцы переживали, как бы в их кранах не закончилась вода. Власти региона объяснили, что процесс вызван периодом маловодья, с которым ничего нельзя сделать. По итогу уровень в реке все же повысился и продолжил расти Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В августе губернатор Александр Моор объявил, что состоялось подписание концессионного соглашения на строительство межвузовского студенческого кампуса мирового уровня. Объект возведут в Тюмени к концу 2028 года, а к стройке приступят в 2025-м. Общая сумма, в которую обойдется кампус, оценивается в 32,2 млрд рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ночью 28 сентября в Тюмени прогремел взрыв в доме на улице Геологоразведчиков. Спустя три дня аналогичное ЧП случилось в Тобольске. Первыми звучащими версиями стали воспламенения газа, однако точные причины не оглашены до сих пор. Правоохранительные органы продолжают расследования Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В период СВО в Тюменской области сменился военком. Три года назад на этой должности закрепился Алексей Куличков, но в ноябре 2023-го было объявлено, что должность занял Сергей Чирков, ранее бывший военным комиссаром Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В декабре жители некоторых СНТ и поселков временно оставались без электричества из-за аномальных морозов и перегрузок на электросетях. Специалисты восстанавливали подачу ресурса в авральном режиме. Результатом стали жалобы от тюменцев президенту РФ Владимиру Путину, а со стороны властей региона — разработка плана по повышению надежности электроснабжения в регионе, который начали реализовывать уже в конце года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Ранее URA.RU писало и о других итогах года. В наших материалах можно узнать о самых громких перестановках в силовых структурах и о главных событиях в тюменской политике.