США хотят передать запасы урана России Ирану

США предложили Ирану передать свои запасы высокообогащенного урана третьей стране, такой как Россия. Об этом пишет британская газета The Guardian. Уточняется, что предложение было озвучено во время переговоров в Омане, посвященных ядерной программе Ирана.
«Ожидается, что Иран будет сопротивляться предложению США о передаче своих запасов высокообогащенного урана третьей стране, например, России», — пишет издание. При этом газета не уточняет источники своей информации.
В статье отмечается, что этот вопрос стал одним из ключевых камней преткновения на пути к возможному соглашению. Также упомянуто, что данная тема была поднята в ходе первоначальных, в основном непрямых, переговоров между министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи и специальным посланником главы США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.
Первый этап переговоров США и Ирана состоялся 12 апреля в Омане. Иранскую делегацию возглавил министр иностранных дел страны Арагчи. Со стороны США выступал спецпредставитель Трампа Уиткофф.
Встреча шла более двух с половиной часов. Стороны обменялись позициями по ядерной программе Ирана и вопросу снятия санкций. В Кремле предложение США комментировать отказались.
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