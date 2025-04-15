США хотят передать запасы урана России Ирану

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США хотят, чтобы Иран передал запасы обогащенного урана России
США хотят, чтобы Иран передал запасы обогащенного урана России Фото:

США предложили Ирану передать свои запасы высокообогащенного урана третьей стране, такой как Россия. Об этом пишет британская газета The Guardian. Уточняется, что предложение было озвучено во время переговоров в Омане, посвященных ядерной программе Ирана.

«Ожидается, что Иран будет сопротивляться предложению США о передаче своих запасов высокообогащенного урана третьей стране, например, России», — пишет издание. При этом газета не уточняет источники своей информации.

В статье отмечается, что этот вопрос стал одним из ключевых камней преткновения на пути к возможному соглашению. Также упомянуто, что данная тема была поднята в ходе первоначальных, в основном непрямых, переговоров между министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи и специальным посланником главы США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. 

Первый этап переговоров США и Ирана состоялся 12 апреля в Омане. Иранскую делегацию возглавил министр иностранных дел страны Арагчи. Со стороны США выступал спецпредставитель Трампа Уиткофф.

Встреча шла более двух с половиной часов. Стороны обменялись позициями по ядерной программе Ирана и вопросу снятия санкций. В Кремле предложение США комментировать отказались.

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США предложили Ирану передать свои запасы высокообогащенного урана третьей стране, такой как Россия. Об этом пишет британская газета The Guardian. Уточняется, что предложение было озвучено во время переговоров в Омане, посвященных ядерной программе Ирана. «Ожидается, что Иран будет сопротивляться предложению США о передаче своих запасов высокообогащенного урана третьей стране, например, России», — пишет издание. При этом газета не уточняет источники своей информации. В статье отмечается, что этот вопрос стал одним из ключевых камней преткновения на пути к возможному соглашению. Также упомянуто, что данная тема была поднята в ходе первоначальных, в основном непрямых, переговоров между министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи и специальным посланником главы США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.  Первый этап переговоров США и Ирана состоялся 12 апреля в Омане. Иранскую делегацию возглавил министр иностранных дел страны Арагчи. Со стороны США выступал спецпредставитель Трампа Уиткофф. Встреча шла более двух с половиной часов. Стороны обменялись позициями по ядерной программе Ирана и вопросу снятия санкций. В Кремле предложение США комментировать отказались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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