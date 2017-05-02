16:57 02 мая 2017 0

Пожарные и местные жители сражаются с огнем (архивный снимок) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти поселка Монетный, к которому приближается стена огня, проводят экстренное совещание с участием пожарных.

«Ко мне прибыл начальник пожарной части. Идет оперативное совещание. Лесники работают, потому что опасность есть», — бегло сообщил «URA.RU» глава поселка Монетный Константин Емелин.

«На 17:00 запланировано заседание по ЧС. Там будут даны все оценки, в том числе и по площади пожара. Пока в оперативном режиме могу сказать, что на месте работают пожарные расчеты местной войсковой части, лесничество и добровольческая дружина. Всего около 50 человек плюс две автоцистерны и пожарный танк. Это серьезный ресурс, надеюсь, что мы справимся своими силами. Возможно, будут привлечены передвижные пожарно-химические станции со специализированной авиабазы», — поделился с агентством руководитель Березовского городского округа Евгений Писцов.

В поселке Кедровка, неподалеку от склада боеприпасов, загорелся лес. По словам местных жителей, огонь удалось отвести от складов. Однако пламя двинулось в сторону поселка Монетный. «На месте работает наземная техника. Помощь авиации пока не требуется», — отметили в областном МЧС.