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11:03  03 мая 2017 0

Жителям тюменской «Пизанской башни» презентовали план спасения их дома. У соседей возникли вопросы

Стройка ЧелСИ в Чурилово Челябинск, стройка челси
Тюменскую "Пизанскую башню" разберут до фундаментаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени два подъезда накренившегося дома, жители которого выходили на пикеты, будут разбирать, чтобы исправить строительные ошибки. Решение о проведении реконструкции приняли на очередном собрании горожане и чиновники администрации. Однако, не все проявили единодушие.

На очном собрании жильцы дома по адресу Домостроителей, 34 согласовали с чиновниками мэрии план работы по реконструкции двух подъездов здания, которые накренились на 55 см из-за просадки фундамента. Исходя из повестки, за которую голосовали тюменцы, теперь каждый шаг по реконструкции будет согласовываться с активом дома.

Однако, жители дали понять, что настороженно относятся к «гладкой» повестке. Некоторые отказались голосовать до тех пор, пока не увидят проект реконструкции.

Бюллетень заочного голосования для жильцов дома по ул. Домостроителей, 34
ФОТО: Владимир Балтунов

«Мы согласились с этой повесткой, правда сначала мы просеяли каждый пункт через „сито“. У нас есть сильный юрист, — пояснил „URA.RU“ активист дома Александр Морозов. — Есть люди, которые до конца не верят. Я, признаться, тоже остаюсь настороже. Но мы решили вести диалог, отслеживать каждый шаг и не в коем случае не выпадать из процесса».

На собрании опасения высказывали и жители смежных подъездов. Их беспокоит безопасность квартир при проведении работ.

«А наш подъезд не накренится случайно? Где гарантии безопасности?», — спрашивала одна из собственниц. Заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов рассказал, что риски заложены в проект. Это, якобы, поможет избежать проблем.

У некоторых жителей возникли трудности с получением субсидий на оплату съемного жилья. Из 71 заявок отказ получили 8. По словам чиновников, у «отказников» была найдена по документам иная недвижимость, которую они могли бы использовать. Однако, сами переселенцы говорят о чисто юридических формальностях, к которым придрались бюрократы. Представители администрации уверили, что каждый случай будет рассматриваться отдельно.

Теперь дан старт заочному голосованию, которое завершится 2 июня. После того, как будет набраны 2/3 голосов собственников дома, согласных с реконструкцией, начнется разборка дома.

Владимир Балтунов
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