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12 мая 2017
Главные новости Свердловской области
19:48  12 мая 2017 0

Мэрия Екатеринбурга рассмотрит новый состав избиркома

Клипарт. Екатеринбург, табличка, городская администрация екатеринбурга, екатеринбургская городская дума
Дума Екатеринбурга рассмотрит список обновленного состава избиркомаФото: Александр Мамаев © URA.RU

На ближайшем заседании комиссии по местному самоуправлению в администрации Екатеринбурга, которое пройдет 17 мая, депутаты поднимут вопрос формирования нового состава избирательной комиссии.

Всего в нее войдут десять человек. Пять кандидатов выдвигает региональный избирком, и они не подлежат обсуждению думы. На оставшиеся пять вакантных мест свои кандидатуры выдвигают политические партии. В этот раз в думу поступило шесть заявлений.

Так, желание занять место в избиркоме изъявили: Анна Синдяшкина от «Российской партии пенсионеров за справедливость», Валерий Таракин от «ЛДПР», Константин Юферев от «Единой России», Юрий Емалетдинов от «КПРФ», Максим Мокеев от «Гражданской платформы» и Станислава Астратова от «Справедливой России».

Сам избирком, в свою очередь, выдвинул Вадима Антошина, Эльдара Валиуллина, Руслана Дворецкого, Марину Малышеву и председателя городской избирательной комиссии Илью Захарова.

После обсуждения кандидатов на заседании комиссии по местному самоуправлению вопрос будет вынесен на думу.

Сергей Демин
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