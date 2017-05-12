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12 мая 2017
Главные новости Москвы
19:51  12 мая 2017 3

Экс-главу Внешпромбанка осудили за хищение 114 млрд рублей

Оглашение приговора по делу Сагринских полицейских, герб россии, приговор, арест, тюрьма, решетка
Бывших руководителей Внешпромбанка приговорили к длительным срокам заключенияФото: Александр Мамаев © URA.RU

Бывшего руководителя Внешпромбанка Ларису Маркус приговорили к девятилетнему сроку лишения свободы за хищение у банка 114 млрд рублей. Отбывать срок банкирша будет в колонии общего режима.

Приговор Маркус был вынесен в пятницу, 12 мая, в Хамовническим суде Москвы. Бывшая заместительница подсудимой Екатерина Глушакова приговорена к четырем годам колонии, сообщает «Национальная служба новостей».

2 мая гособвинитель потребовал для Маркус десять лет колонии общего режима, а для Глушаковой — пять лет, уточняет «Федеральное агентство новостей». Издание напоминает, что Маркус проводила махинации с документами и списывала средства со счетов вкладчиков. Кредиты выдавались оформленным на подставных лиц фирмам, в результате мошеннической схемы было похищено свыше 114 млрд рублей.

Суд посчитал, что исправление подсудимых, а также достижение социальной справедливости невозможно без их изоляции от общества.

По решению ЦБ Внешпромбанк был лишен лицензии 21 января 2016 года.

Нина Калинина
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