Эрдоган заявил, что не верит в ближайшее окончание конфликта на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эрдоган сделал свое заявление в интервью
Эрдоган сделал свое заявление в интервью Фото:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил сомнения в скором завершении конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу Fox News.

«Я не очень верю, что это случится», — сказал Эрдоган, отвечая на вопрос журналиста о возможности скорого окончания боевых действий на территории Украины. Президент пояснил, что сейчас не наблюдается условий, которые позволили бы сторонам прийти к миру.

Ранее Эрдоган подчеркивал необходимость проведения встречи на высшем уровне для достижения конкретных результатов по урегулированию ситуации на Украине. Такое заявление он сделал после переговоров с президентом России Владимиром Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Китае, где особое внимание было уделено украинскому вопросу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил сомнения в скором завершении конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу Fox News. «Я не очень верю, что это случится», — сказал Эрдоган, отвечая на вопрос журналиста о возможности скорого окончания боевых действий на территории Украины. Президент пояснил, что сейчас не наблюдается условий, которые позволили бы сторонам прийти к миру. Ранее Эрдоган подчеркивал необходимость проведения встречи на высшем уровне для достижения конкретных результатов по урегулированию ситуации на Украине. Такое заявление он сделал после переговоров с президентом России Владимиром Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Китае, где особое внимание было уделено украинскому вопросу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...