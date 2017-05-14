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14 мая 2017
13 мая 2017
21:09  14 мая 2017 0

Порошенко рассказал о том, как звонил Путину

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Руководители стран обсудили дело арестованного за шпионаж украинцаФото: пресс-служба Президента Украины

Глава Украины сообщил, о чем разговаривал с президентом России.

Стала известна тема последнего разговора руководителей России и Украины. Президент Петр Порошенко сам решил оповестить об этом общественность.

«Мы обсудили тему заложников. Так же я высказал просьбу освободить из российской тюрьмы гражданина Украины Романа Сущенко, обвиняемого в России в шпионаже. Следствием наших переговоров была организация встречи Романа в тюрьме с семьей», — рассказал на пресс-конференции Петр Порошенко, сообщает «Газета.ру».

Порошенко не назвал дату разговора, однако в конце апреля в СМИ просочилась информация, что контакты Путина и Порошенко никогда не прерывались, и они регулярно разговаривают по телефону. В частности, лидеры стран обсуждают проблемы Донбасса и иные вопросы.

Александр Лукманов
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