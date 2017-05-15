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Главные новости Ямала
17:11  15 мая 2017 0

В надымской мэрии изъяли документы из-за погибшего в центре города ребенка

XXII Открытые традиционные соревнования оленеводов на Кубок Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Надым, зима, здание, администрация города надым
В администрации Надымского района изъяли документы из-за гибели ребенка в центре городаФото: Анна Майорова © URA.RU

Следователи установили местонахождение директора фирмы — собственника части заброшенного завода в Надыме («Компания Иванова»). Глава предприятия стал фигурантом уголовного дела после того, как на территории завода крупнопанельного домостроения в Надыме, которая принадлежит фирме, упал с высоты и погиб ребенок.

Руководитель «Компании Иванова» находится в Тюмени, там его и опросят. Пока он является в уголовном деле свидетелем, сообщили «URA.RU» в следственном управлении СК Ямала. Необходимо установить, кто именно в фирме следил за тем, чтобы купленные помещения ЗКПД были ограждены и доступ подростков к ним был закрыт.

Согласно базе данных ЕГРЮЛ, директором «Компания Иванова» является Игорь Турченник. Сама фирма зарегистрирована в Кургане. Ранее администрация Надымского района жаловалась на трудности в коммуникациях с данной компанией.

Трагедия произошла 30 апреля 2017 года. Младшеклассник 2007 года рождения со своим другом на территории завода, которая никем не охраняется, забрался на балку и упал. Ребенок погиб на месте. Было возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Силовики изъяли документы в администрации Надымского района по передаче собственности ООО «Компания Иванова». Также следователи изучают обращения граждан, который ранее неоднократно просили закрыть доступ к заводу для подростков.

«В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям администрации МО Надымский район и руководства ООО «Компания Иванова», — пообещали в следственном управлении СК Ямала.

Накануне в Сети появилась видеообращение родителей погибшего мальчика из Надыма. Они сообщили, что в местных СМИ распространяется недостоверная информация о ЧП. Также родители согласились с автором записи в том, что мэр Леонид Дяченко должен уйти в отставку, так как за длительное время так и не смог заставить собственников закрыть вход на развалины для детей. Проход на территорию полуразобранных цехов заваривают добровольцы и предприятия города.

Юлия Фролова
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