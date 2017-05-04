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04 мая 2017
03 мая 2017
02 мая 2017
14:46  04 мая 2017 0

На Ямале нашли подозреваемых в гибели ребенка на заброшенном заводе

XXII Открытые традиционные соревнования оленеводов на Кубок Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Надым, стела надым
В Надыме возбуждено уголовное дело из-за резонансной трагедииФото: Анна Майорова © URA.RU

Силовики возбудили уголовное дело из-за падения ребенка с высоты на территории заброшенного завода в Надыме. Квалификация — «причинение смерти по неосторожности». Пока дело возбуждено в отношении руководства компании — собственника территории.

ЧП произошло 30 апреля, около шести вечера, на территории ангара завода крупнопанельного домостроения (ЗКПД). Младшеклассники забрались на конструкции заброшенного цеха. Один из них — девятилетний мальчик — сорвался и погиб на месте от полученных травм.

«Погибший вместе со своим одноклассником решил обследовать помещение пустующего ангара, вход в который был свободен. Мальчики забрались на карниз и шли вдоль стены, когда впереди идущий поскользнулся и упал вниз с высоты 8 метров на бетонный пол. Приехавшая по вызову служба скорой помощи констатировала смерть ребенка», — сообщили в следственном управлении СК.

Следователи уже установили, что помещение ЗКПД принадлежит ООО «Компания Иванова» из Кургана. Как ранее сообщало агентство, эта фирма приобрела недвижимость в рамках процедуры банкротства завода. В конце марта 2017 года власти Надымского района просили фирму огородить территорию производства, чтобы не пускать любителей паркура на объект. Многие горожане просили об этом на протяжении длительного времени, на это обращали внимание и наблюдатели. Однако до момента ЧП ничего сделано не было.

«Руководство ООО „Компания Иванова“ не предприняло никаких мер, препятствующих несанкционированному доступу людей в данное помещение», — говорится в сообщении силовиков. Ранее представители фирмы заявили «URA.RU», что к ним никто из мэрии не обращался.

В рамках расследования уголовного дела будет запрашиваться документация у «Компании Иванова», устанавливаться конкретное лицо, которое должно было отвечать за безопасность заброшенного завода.

Между тем территорию завода накануне огораживали добровольцы из числа сотрудников организаций, работающих на территории города.

Юлия Фролова
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