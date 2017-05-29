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18:40  29 мая 2017 0

Теперь народ на дороги не жалуется. Ямальские зимники стали лучше, но дороже

Клипарт. ЯНАО , трасса, путешествие, дорога, зимник
На содержание зимников в этом сезоне потратили почти в 2 раза больше денегФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Состояние зимних сезонных автодорог на Ямале в прошедшем сезоне стало значительно лучше. Произошло это благодаря применению новых технологий, сообщает пресс-служба окружного правительства. Стоимость их обустройства и содержания при этом выросла в 1,7 раз.

При строительстве зимников прошедшей зимой применялись такие методы, как проливка проезжей части водой, устройство снегосдерживающих траншей, планировка проезжей части автогрейдером. Все это потребовало значительных затрат.

«Это позволило повысить качество, но повлекло за собой увеличение стоимости устройства и содержания одного километра зимника в 1,7 раза. Для сохранения такой технологии в следующем сезоне требуется пересмотреть объёмы финансирования работ. В противном случае придётся вернуться к прежней технологии, использование которой, несомненно, вызовет нарекания граждан», — заявил на заседании регионального правительства первый зам главы региона Алексей Ситников.

Годом ранее состояние сезонных трасс неоднократно подвергалось критике со стороны общественности и депутатов. После этого дорожники пересмотрели свой бюджет и нашли средства на применение технологий. В этом сезоне, со слов Ситникова, нареканий на состояние зимников не поступало.

Вячеслав Егоров
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