Кремль для принятия решения о поездке президента РФ Владимира Путина на переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским ждет мнения главы Белого дома Дональда Трампа о переговорах, а также чтобы он смог препятствовать негативным действиям главы Украины и направить диалог в конструктивное русло. Такое мнение высказал политолог Сергей Марков.
«В первую очередь, Кремль хочет получить представление Трампа о том, как могли бы идти эти переговоры», — передает слова Маркова «Комсомольская правда». Он добавил, что также Россия ждет от президента США, чтобы он не позволял Зеленскому хамить и направил разговор в конструктивное русло.
По словам политолога, раньше таких встреч между президентами не организовывали до достижения определенных компромиссов на уровне делегаций. Зеленский, по мнению Маркова, хочет провести шоу, выдвигая ультиматумы и требуя перемирия, которое может быть использовано для ввода западных войск на Украину.
Кремль понимает истинные мотивы Киева и не планирует соглашаться на перемирие. Марков считает, что народ Украины готов к миру, но «правительственный режим стремится сохранить собственные интересы», опасаясь политических последствий за недостаточные успехи на фронте. Он прогнозирует, что встреча в Стамбуле может не привести к значительным результатам, и реальный прогресс возможен, скорее всего, в конце года после осенних боевых действий.
В ночь на 11 мая Владимир Путин предложил Украине провести переговоры в Стамбуле без предварительных условий. Турецкий лидер Реджеп Эрдоган поддержал эту инициативу, а Дональд Трамп выразил свою поддержку. В Киеве же заявили, что готовы к переговорам, только если Москва согласится на прекращение огня.
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