Экс-кадровик Минобороны задолжал более 60 тысяч за ЖКХ

Экс-главный кадровик Министерства обороны Юрий Кузнецов задолжал более 63 тысяч рублей за коммунальные услуги. Об этом стало известно из судебных документов и материалов судебных приставов. Его обвиняют в взяточничестве на сумму в 80 миллионов рублей.
«Кузнецов задолжал более 63,7 тысячи рублей за коммунальные услуги», — передает содержание документов РИА Новости. Отмечается, что управляющая компания подала в суд на него в 2022 году из-за неоплаты с марта 2020 по сентябрь 2021 года.
В 2025 году московские судебные приставы начали исполнительное производство по взысканию долга. Кузнецов, обвиняемый в получении взятки в 80 миллионов рублей, находится в СИЗО с мая 2024 года. При обысках было изъято 100 миллионов рублей наличными, а также драгоценности и предметы роскоши.
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