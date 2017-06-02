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02 июня 2017
01 июня 2017
00:35  02 июня 2017 0

Террористы атаковали гостиничный комплекс на Филиппинах

В больницы Манилы уже доставлено не менее 25 пострадавшихФото: Wikimedia Commons

В результате очередного нападения, которое совершили террористы на Филиппинах, ранения получили не менее 25 человек. Перестрелка произошла в гостиничном комплексе «Resorts World Manila».

По информации на данный час, ответственность за произошедшее взяла на себя группировка «Исламское государство» (запрещена в России).

Гостиничный комплекс расположен рядом с аэропортом Филиппин имени Ниноя Акино. По данным издания «Газета.ру», в гостиницу вошли мужчины в масках, которые открыли огонь на третьем этаже. На месте происшествия работают спасатели и пожарные, часть раненых остаются заблокированными в гостинице. Многие из пострадавших получили травмы, выпрыгивая из окон здания.

О том, есть ли среди пострадавших иностранные граждане, пока не сообщается.

Ранее, во время визита в Москву, филиппинский президент Дутерте заявил, что для борьбы с террористами его страна нуждается в современном оружии.

Евгений Александров
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