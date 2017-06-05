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Главные новости Тюменской области
17:10  05 июня 2017 0

Энергетики предупредили тюменцев о смертельной опасности

Микрорайон Уралмаш без света. Екатеринбург, лэп, линии электропередач, ремонт, авария, электричество
Тюменцев предупредили об опасности обращения с электропроводамиФото: Александр Мамаев © URA.RU

С наступлением каникул специалисты компании «СУЭНКО» обратились к тюменцам с просьбой предупредить детей о мерах предосторожности, которые необходимо соблюдать возле электрических кабелей и электрощитков.

По словам энергетиков, удар электрическим током можно получить даже на расстоянии нескольких метров, поэтому эксперты порекомендовали не бросать в энергообъекты камни, мячи и другие предметы. Кроме того, аккуратнее специалисты советуют быть и при запуске воздушного змея. Если игрушка зацепилась за линию, пытаться снять ее крайне опасно.

«Когда проходишь под проводами с удочкой, нужно опустить ее ниже к земле, чтобы не коснуться провода и не получить удар током. Кроме того, опасно ловить рыбу рядом с линиями электропередачи. К сожалению, известны случаи, когда при взмахе удочка касалась провода и люди получали смертельные удары током, — пояснили в компании. — Не стоит ходить по земле, держа в руках включенные в сеть электроприборы, особенно босиком по влажной почве. Электричество не терпит соседства с водой. И, конечно, ни в коем случае нельзя пробираться на территорию энергообъектов, пытаться открыть электроустановки, заходить в электрощитовые и другие электротехнические помещения».

В случае, если на земле намечены оборванные висящие или лежащие провода, специалисты крайне не советуют подходить или прикасаться к ним. Это же относится к разрушенным линиям электропередачи и к деревьям, которых касается оборванный провод. Нужно отойти на 8 метров от него, предупредить об опасности прохожих и позвонить по номеру 112, советуют энергетики.

Сергей Демин
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