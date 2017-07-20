На Ямале, в Пуровском районе, закрыт детский лагерь, открытый при религиозной организации. В нем находились 30 детей в возрасте от 7 до 16 лет. Среди них четверо несовершеннолетних от 15 до 16 лет, прибывших из другого населенного пункта. Нарушения нашла прокуратура района.
«У персонала отсутствовали прививки, медкнижки, справки об отсутствии судимости. Канат и батут не соответствовали предъявляемым требованиям. Питание было организовано с санитарными нарушениями. Также были найдены нарушения и в пожарной безопасности», — рассказали в надзорной инстанции.
Прокуратура Пуровского района внесла представление в адрес пресвитера местной религиозной организации. Лагерь закрыт 17 июля 2017 года.
В Пуровском районе, в поселке Уренгой, действует церковь евангельских христиан-баптистов «Возрождение». В 2014 году пуровская телекомпания «Луч» снимала сюжет о детской площадке при церкви. Тогда сообщалось, что с детьми занимаются с ребятами наставники, приехавшие из Сакраменто, а также из ямальских религиозных организаций Ноябрьска и Муравленко. В четверг, 20 июля, получить комментарии представителей лагеря не удалось.