{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,24
Динамика за 2 недели
Евро 68,28
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
20 июля 2017
19 июля 2017
18 июля 2017
17 июля 2017
Главные новости Ямала
14:03  20 июля 2017 0

На Ямале прокуратура закрыла детский религиозный лагерь

Детские лагеря Курган, детский лагерь
В лагере при баптистской церкви нашли множество нарушений - в питании, досуге и пожарной безопасностиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

На Ямале, в Пуровском районе, закрыт детский лагерь, открытый при религиозной организации. В нем находились 30 детей в возрасте от 7 до 16 лет. Среди них четверо несовершеннолетних от 15 до 16 лет, прибывших из другого населенного пункта. Нарушения нашла прокуратура района.

«У персонала отсутствовали прививки, медкнижки, справки об отсутствии судимости. Канат и батут не соответствовали предъявляемым требованиям. Питание было организовано с санитарными нарушениями. Также были найдены нарушения и в пожарной безопасности», — рассказали в надзорной инстанции.

Прокуратура Пуровского района внесла представление в адрес пресвитера местной религиозной организации. Лагерь закрыт 17 июля 2017 года.

В Пуровском районе, в поселке Уренгой, действует церковь евангельских христиан-баптистов «Возрождение». В 2014 году пуровская телекомпания «Луч» снимала сюжет о детской площадке при церкви. Тогда сообщалось, что с детьми занимаются с ребятами наставники, приехавшие из Сакраменто, а также из ямальских религиозных организаций Ноябрьска и Муравленко. В четверг, 20 июля, получить комментарии представителей лагеря не удалось.

Юлия Фролова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров