Путин придумал новый праздник в России

05 июня 2025 в 17:40 Размер текста - 17 +

Путин предложил отмечать день языков народов России Фото: Роман Наумов URA.RU Владимир Путин предложил учредить новый праздник — день языков народов России. Отмечать его президент предложил 8 сентября. Об этом он сообщил на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владимир Путин предложил учредить новый праздник — день языков народов России. Отмечать его президент предложил 8 сентября. Об этом он сообщил на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.