Путин придумал новый праздник в России

Путин предложил отмечать день языков народов России
Владимир Путин предложил учредить новый праздник — день языков народов России. Отмечать его президент предложил 8 сентября. Об этом он сообщил на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.
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