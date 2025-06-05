Путин придумал новый праздник в России

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Путин предложил отмечать день языков народов России
Путин предложил отмечать день языков народов России Фото:

Владимир Путин предложил учредить новый праздник — день языков народов России. Отмечать его президент предложил 8 сентября. Об этом он сообщил на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.

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Владимир Путин предложил учредить новый праздник — день языков народов России. Отмечать его президент предложил 8 сентября. Об этом он сообщил на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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