ФСБ: утренний взрыв в Воронежской области был терактом

Железнодорожное полотно в Воронежской области было повреждено в результате подрыва. Об этом сообщили в ФСБ, назвав произошедшее терактом.
«Ж/д путь в Воронежской области был поврежден в результате подрыва», — сообщают РИА Новости со ссылкой на ФСБ. Там уточниили, что машинист поезда, который в момент взрыва ехал по ж/д полотну, успел быстро затормозить, поэтому взрыв прошел без серьезных последствий. У ФСБ есть основания завести уголовное дело по статье «терроризм».
Ранее сообщалось, что в Воронежской области произошло ЧП. В результате в регионе задерживается прибытие 21 поезда.
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