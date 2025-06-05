ФСБ: утренний взрыв в Воронежской области был терактом

05 июня 2025 в 15:23 Размер текста - 17 +

В Воронежской области произошел теракт Фото: Создано в Midjourney © URA.RU Железнодорожное полотно в Воронежской области было повреждено в результате подрыва. Об этом сообщили в ФСБ, назвав произошедшее терактом. «Ж/д путь в Воронежской области был поврежден в результате подрыва», — сообщают РИА Новости со ссылкой на ФСБ. Там уточниили, что машинист поезда, который в момент взрыва ехал по ж/д полотну, успел быстро затормозить, поэтому взрыв прошел без серьезных последствий. У ФСБ есть основания завести уголовное дело по статье «терроризм». Ранее сообщалось, что в Воронежской области произошло ЧП. В результате в регионе задерживается прибытие 21 поезда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Железнодорожное полотно в Воронежской области было повреждено в результате подрыва. Об этом сообщили в ФСБ, назвав произошедшее терактом. «Ж/д путь в Воронежской области был поврежден в результате подрыва», — сообщают РИА Новости со ссылкой на ФСБ. Там уточниили, что машинист поезда, который в момент взрыва ехал по ж/д полотну, успел быстро затормозить, поэтому взрыв прошел без серьезных последствий. У ФСБ есть основания завести уголовное дело по статье «терроризм». Ранее сообщалось, что в Воронежской области произошло ЧП. В результате в регионе задерживается прибытие 21 поезда.