ФСБ: утренний взрыв в Воронежской области был терактом

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В Воронежской области произошел теракт
В Воронежской области произошел теракт Фото:

Железнодорожное полотно в Воронежской области было повреждено в результате подрыва. Об этом сообщили в ФСБ, назвав произошедшее терактом.

«Ж/д путь в Воронежской области был поврежден в результате подрыва», — сообщают РИА Новости со ссылкой на ФСБ. Там уточниили, что машинист поезда, который в момент взрыва ехал по ж/д полотну, успел быстро затормозить, поэтому взрыв прошел без серьезных последствий. У ФСБ есть основания завести уголовное дело по статье «терроризм».

Ранее сообщалось, что в Воронежской области произошло ЧП. В результате в регионе задерживается прибытие 21 поезда.

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Железнодорожное полотно в Воронежской области было повреждено в результате подрыва. Об этом сообщили в ФСБ, назвав произошедшее терактом. «Ж/д путь в Воронежской области был поврежден в результате подрыва», — сообщают РИА Новости со ссылкой на ФСБ. Там уточниили, что машинист поезда, который в момент взрыва ехал по ж/д полотну, успел быстро затормозить, поэтому взрыв прошел без серьезных последствий. У ФСБ есть основания завести уголовное дело по статье «терроризм». Ранее сообщалось, что в Воронежской области произошло ЧП. В результате в регионе задерживается прибытие 21 поезда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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