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Главные новости Югры
22:00  21 июля 2017 0

Новый замах Югры: история округа — не 825 лет, а 1001 год! Ученые взяли обязательства найти этому подтверждение

Комарова. Сургут, улыбка, комарова наталья, счастливая, довольная
Ученые полностью перепишут историю региона КомаровойФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Югорские археологи озадачились поисками вещественных доказательств того, что именно современная Югра в территориальном аспекте упоминается в Новгородской летописи — древнейшем историческом памятнике русского государства (1016 год н. э.). Об этом заявил заведующий лабораторией археологии и этнологии СурГУ, участник раскопок кладбища в районе поселка Горноправдинск, Александр Кениг, сообщили «URA.RU» в департаменте общественных и внешних связей региона

«Раз мы имеем в своем названии слово „Югра“, значит являемся преемниками той древней Югры. Нужно по крупицам восстановить наше историческое прошлое, сделать его брендом», — утверждает Кениг. Ранее окружные власти анонсировали празднование в 2018 году 825-летия со дня основания на своей нынешней территории первых раннегосударственных образований.

Департамент общественных и внешних связей региона сообщает также, что раскопки села Филинское на окраине Горноправдинска принесли некоторые результаты — были найдены погребальная колода, костные останки, а также элементы кожаной обуви. Находки, однако, пока не подтверждают древнюю историю края. Найденные в раскопанных могилах артефакты датированы второй половиной XIX века, в частности, 1860 годами. По предварительным данным, это потомки семей ямщиков, ранее привезенных в Югру из Архангельской области, и в последующим ассимилировавшихся с местным остяцким населением.

«Получена презентабельная коллекция кожаной обуви, нательных крестов, деревянных колод. Они находятся в государственных музеях Ханты-Мансийска, Сургута, Салехарда. Наши исследования позволяют открыть и реконструировать данные того времени о погребальной обрядности, материальной культуре жителей 18-19 веков, о смешении традиций. Здесь проживало как русское, так и остяцкое население», — рассказала исполнительный директор ООО «НИПИ ЭтноАрхео Центр» Евгения Зайцева. Политическая трактовка открытия миролюбива: на протяжении веков русское и остяцкое население жило в мире, о чем свидетельствуют и совместные погребения.

По мнению первого заместителя губернатора Югры Алексея Шипилова, археологические раскопки станут важной составной частью проекта «Югра многовековая». «Мы знаем историю страны, но, к сожалению, пока настолько же глубоко не обладаем знаниями об истории своего родного края. В ответ на запросы жителей, общественности, появилась идея обобщить, систематизировать те мероприятия, которые разрозненно из года в год проводятся на территории югорского края по изучению истории», — считает вице-губернатор.

В рамках «Югры многовековой» ученые напишут девять томов новой истории ХМАО, а также выпустят школьный учебник. В последние месяцы администрация Натальи Комаровой прилагает немало усилий для изменения позиционирования округа: власти стараются подчеркнуть, что Югра — не просто субъект сложносоставной Тюменской области, а самодостаточная территория со своими традициями. Параллельно процесс общественного обсуждения проходит новый герб региона, содержащий символы двух древних княжеств — Угорского и Кондийского.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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