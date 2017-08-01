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01 августа 2017
31 июля 2017
Главные новости Москвы
00:01  01 августа 2017 0

США озвучили условия отмены антироссийских санкций

В Белом доме считают, что шаги по нормализации отношений между странами должна предпринять МоскваФото: Pixabay
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Антироссийские санкции будут отменены в случае, если Россия откажется от действий, которые привели к их появлению. Об этом заявил в понедельник, 31 июля, вице-президент США Майкл Пенс в ходе своего рабочего визита в Эстонию.

«Президент и конгресс едины в своем послании: улучшение отношений и снятие санкций требуют от России отказа от действий, которые изначально стали причиной введения санкций», — цитирует заявление Майкла Пенса «Федеральное агентство новостей».

Представитель США подчеркнул, что Вашингтон хочет сближения с Москвой, но считает, что именно от России зависит дальнейшее развитие двусторонних отношений.

Напомним, ранее госдепартамент США объяснил введение новых антироссийских санкций стремлением улучшить отношение с Москвой. Вашингтон рассчитывает, что новые санкции принимать в отношении России не придется.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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