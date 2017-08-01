Антироссийские санкции будут отменены в случае, если Россия откажется от действий, которые привели к их появлению. Об этом заявил в понедельник, 31 июля, вице-президент США Майкл Пенс в ходе своего рабочего визита в Эстонию.
«Президент и конгресс едины в своем послании: улучшение отношений и снятие санкций требуют от России отказа от действий, которые изначально стали причиной введения санкций», — цитирует заявление Майкла Пенса «Федеральное агентство новостей».
Представитель США подчеркнул, что Вашингтон хочет сближения с Москвой, но считает, что именно от России зависит дальнейшее развитие двусторонних отношений.
Напомним, ранее госдепартамент США объяснил введение новых антироссийских санкций стремлением улучшить отношение с Москвой. Вашингтон рассчитывает, что новые санкции принимать в отношении России не придется.