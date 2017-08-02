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Главные новости Тюменской области
15:58  02 августа 2017 0

Тюменские власти потратят полтора миллиарда на автобусы для горожан. Конкурс уже идет

Новые автобусы зеленого цвета закупает тюменское ПАТПФото: с сайта администрации г. Тюмени

В Тюмени начались поиски перевозчиков, автобусы которых ближайшие три года будут возить пассажиров по муниципальным маршрутам. На официальном сайте госзакупок появилось 14 лотов, общая стоимость которых приближается к полутора миллиардам рублей.

Как следует из документов на сайте госзакупок, подрядчиков определят путем электронного аукциона, заказчиком работ выступает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта, который возглавляет Игорь Фролов. Стоимость лотов варьируется от 2,7 до 436 миллионов рублей, все закупки были объявлены первого августа, аукционы назначены на 21 августа.

Так, подрядчику самого дорогого лота предстоит обеспечить перевозки по 16 городским и одному дачному маршруту — в частности, речь идет о маршрутах 7п, 9, 16, 18, 38, 33, 47, 53, 55, 21 и других. В документации сказано, что по всем маршрутам данного лота необходимо запустить автобусы среднего класса вместимости, кроме №53, где должен пойти транспорт большой вместимости. В общей сложности за три года — с 2018 по 2020 — подрядчик должен будет выполнить по всем маршрутам более 1 186,5 тысяч рейсов, причем в последний год по контракту по всем маршрутам предполагается увеличение их количества.

В документах к закупкам указано, что автобусы должны быть выполнены в единой цветовой гамме, и даже приведен образец — ярко зеленый цвет под названием «флора».

Ранее о новой системе заключения муниципальных контрактов заявлял замруководителя городского департамента дорожной инфраструктуры Евгений Ташланов. На пресс-конференции в июле он сообщил, что в прежний типовой контракт будут внесены изменения — заключаться договоры теперь будут не на год, а сразу на три года, появится требование к максимальному возрасту автобусов — он составит от семи до девяти лет, изменятся и критерии оценки качества их работы. Если ранее таковых было семь, то теперь станет 12.

Надежда Карташова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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