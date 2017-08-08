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Главные новости Ямала
08:01  08 августа 2017 0

В Новом Уренгое водитель насмерть сбил женщину на «зебре» и скрылся с места ДТП

Жертвой ДТП стала женщина 1981 года рождения.ФОТО: Пресс-служба УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу

В Новом Уренгое водитель ВАЗа сбил на пешеходном переходе молодую женщину, после чего скрылся с места происшествия. От полученных травм жертва ДТП скончалась в машине скорой помощи.

Инцидент произошел ночью, 5 августа на нерегулируемом пешеходном переходе в районе Ленинградского проспекта. По данным полиции, водитель, приближаясь к «зебре», не убедился в отсутствии пешеходов. С места ДТП виновник предпочел скрыться. Спустя два часа в полицию пришел молодой человек 1992 года рождения и признался, что за рулем машины был он. При этом водитель подчеркнул, что управлял машиной в трезвом виде.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ „Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека“. Также молодой человек за оставление места совершения ДТП привлечен к административной ответственности», — сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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