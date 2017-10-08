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17:43  08 октября 2017 0

Первый в России спектакль виртуальной реальности показали в Тюмени

Презентация первого российского VR кинозала (виртуальная реальность). Екатеринбург, vr, virtual reality, виртуальная реальность, очки vr, шлем виртуальной реальности, vr кинозал
В Тюмени состоялась премьера спектакля с виртуальной реальностьюФото: Александр Мамаев © URA.RU

VR-спектакль «В поисках автора» с применением технологии виртуальной реальности тюменцам показали на площадке Молодежного театрального центра «Космос». Количество зрительных мест в зале было ограничено: за четыре показа спектакль успели посмотреть всего 120 человек.

Как отмечает продюсер проекта Андрей Зубов, концепция объединить театр и VR-очки стала уникальной для нашей страны.

Режиссер Данил Чащин поставил спектакль с погружением в виртуальную реальность благодаря тандему с продюсерским центром «Баzа», пишет агентство «Мой портал». Режиссер признался, что очень переживал, когда зрители смотрели спектакль. «Выпуск был очень нервный, но, слава Богу, все случилось», — отметил Чащин после спектакля, добавив, что получил массу поздравлений и восторженных отзывов зрителей.

На премьере необычного спектакля, как отмечает издание, одними из первых побывали популярные тюменские блогеры: Светлана Захарова, Илья Пискулин, Мария Кондратович и другие.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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