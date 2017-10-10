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10 октября 2017
09 октября 2017
Главные новости Тюменской области
18:54  10 октября 2017 0

Готовы возить за улыбку. В Тюмени появилось «Антитакси»

"Грачи" готовы возить тюменцев бесплатноФото: группа "Грачи" (www.pograchi.ru) в соцсети "ВКонтакте"

В Тюмени вновь появились «Грачи». «Неформальное антитакси», как его называют в соцсетях сами участники молодежного движения, готово возить пассажиров не только за деньги, но и «за улыбку, за вкусняшки, за номер телефона». В группе «ВКонтакте» проекта — больше восьми с половиной тысяч участников.

Как говорится в группе, у «Грачей» есть несколько проектов, и один из них — «Антитакси». Участвуют в нем автолюбители, которые любят кататься вечерами «без дела», а уехать на такой машине можно не только за сравнительно небольшую плату, но и просто «за улыбку». Правда, плату нужно обсудить с диспетчером сразу при заказе машины. «Поприветствовать вас могут очень неожиданно, не пугайтесь, — предупреждают ребята. — Наши диспетчеры те еще идиоты».

«Звучит фантастично? Но всё это работает аж с 2013 года, и участников в проекте всё больше и больше», — отмечают «Грачи».

Проект работал в Тюмени до осени 2016 года, когда был неожиданно прекращен. Сейчас, судя по записи в группе проекта в соцсетях, «Грачи» вновь набирают добровольцев.

Валерий Дорофеев
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