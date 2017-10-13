Украина требует суда над Россией из-за неуплаты взносов в Совет Европы

Украинская делегация на заседании бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы выступила с требованием от генсека организации Турбьёрна Ягланда подать в суд на Россию из-за того, что Москва не платит членские взносы.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что уплату взносов в Совет Европы Россия приостановила этим летом из-за того, что делегация не принимает участия в работе ПАСЕ, пишет «Федеральное агентство новостей».
Позже генеральный секретарь ПАСЕ отметил, что бюджет организации из-за этого решения снизится на 10 процентов, уточняет RT.