Россия и Индия расширили торговлю и решили проблему с платежами

Россия и Индия смогли трансформировать структуру двусторонней торговли, расширив ее за счет включения товаров повседневного спроса наряду с энергоресурсами. Стороны также полностью урегулировали вопрос осуществления платежей. Об этом сообщил президент индийского Делового совета Акашдип Сингх.
«Ранее основными направлениями сотрудничества оставались энергетика и оборонная промышленность, однако в последнее время заметно увеличилась доля потребительских товаров, таких как продукты питания, товары повседневного спроса, включая напитки, бытовую химию, косметику и другие предметы первой необходимости, а также бытовую технику и товары для инфраструктуры. Мы не отказываемся от существующей структуры товарообмена, а расширяем ассортимент за счет новых позиций», — пояснил Сингх в интервью «Известиям».
Сингх подчеркнул, что платежные вопросы между странами полностью решены, а проблем с расчетами больше не существует. Все транзакции осуществляются посредством прямых платежей в рублях и рупиях.
По его словам, индийская сторона, в частности, проявляет интерес к экспорту в Россию автомобилей и автокомпонентов популярных национальных брендов, таких как Maruti и Mahindra. Кроме того, рассматривается возможность увеличения поставок текстильной продукции и фармацевтических препаратов.
В августе первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщал, что за последние пять лет объем товарооборота между двумя странами увеличился почти в семь раз. В целом Индия — третий по величине потребитель нефти в мире с высоким уровнем зависимости от ее импорта (превышает 85%).
Президент США Дональд Трамп ранее выступил с заявлением, назвав его «сенсационной новостью»: по словам американского лидера, премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы выразил намерение прекратить закупки российской нефти. Предшествовало этому решению введение главой Белого дома немедленно действующего тарифа в размере 50% на импорт товаров из Индии.
