РБК: лидера азербайджанской диаспоры Ульяновска лишили гражданства России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На Гусейнова были организованы покушения
На Гусейнова были организованы покушения Фото:

Главу азербайджанской диаспоры в Ульяновской области и советника губернатора региона Ислама Гусейнова лишили гражданства России. Об этом сообщил РБК источник в правоохранительных органах.

«Главу азербайджанской диаспоры Ульяновской области и советника губернатора лишили российского гражданства», — сообщил РБК источник в правоохранительных органах. Официальные ведомства пока не предоставили разъяснений по ситуации.

Известно, что Гусейнов занимал должность советника губернатора Ульяновской области и возглавлял местную азербайджанскую диаспору. Он был отмечен государственными и региональными наградами. Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее вручил Гусейнову медаль «Прогресс». Кроме того, по решению правительства Ульяновской области ему присвоена медаль «Дружба народов» за вклад в развитие межнациональных отношений в регионе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главу азербайджанской диаспоры в Ульяновской области и советника губернатора региона Ислама Гусейнова лишили гражданства России. Об этом сообщил РБК источник в правоохранительных органах. «Главу азербайджанской диаспоры Ульяновской области и советника губернатора лишили российского гражданства», — сообщил РБК источник в правоохранительных органах. Официальные ведомства пока не предоставили разъяснений по ситуации. Известно, что Гусейнов занимал должность советника губернатора Ульяновской области и возглавлял местную азербайджанскую диаспору. Он был отмечен государственными и региональными наградами. Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее вручил Гусейнову медаль «Прогресс». Кроме того, по решению правительства Ульяновской области ему присвоена медаль «Дружба народов» за вклад в развитие межнациональных отношений в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...