16:01 17 октября 2017 0

Маленькая девочка не успела выбраться из охваченной огнем детской Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Семья из Петухово Курганской области, которая потеряла на пожаре 7-летнюю дочь и лишилась всего имущества, получит из резервного фонда регионального правительства материальную помощь в размере 100 тысяч рублей. Свои соболезнования в связи с трагедией сегодня, 17 октября, пострадавшим выразил губернатор Алексей Кокорин.

Пожар случился в доме семьи Широковых в ночь с 13 на 14 октября. Из дома не удалось выбраться семилетней девочке — она погибла. Ее мать смогла спасти двух других детей, 1,5 и 4 лет, сейчас женщина с сильными ожогами находится в реанимации клинической больницы в Кургане. Огонь уничтожил все имущество Широковых: дом, автомобиль, вещи и документы, также погибли две собаки. В обстоятельствах происшествия сейчас разбираются следователи и специалисты МЧС. По версии родственников Широковых, причиной пожара стали огненные искры и горящие угли, выброшенные из котельной неподалеку.

По словам Алексея Кокорина, экстренную комиссию он собрал сразу после трагического случая Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

16 октября новость о трагедии облетела курганские СМИ, обратил на нее внимание и Telegram-канал «Курганский дед». Автора канала удивило безмолвие властей. «Семья не у властей помощи просит, а у зауральцев. Неужели в резервном фонде правительства закончились деньги?» — отметил он.

Спустя несколько часов с заявлением выступил Алексей Кокорин. Он пообещал взять ситуацию на контроль. «Главе Петуховского района дано поручение оценить общую сумму ущерба, оказать посильную помощь по восстановлению дома, а пока решить вопрос с выделением временного жилья», — цитирует губернатора пресс-служба. Заместитель губернатора Андрей Карпов взял на себя социальные вопросы: помощь в восстановлении документов и в лечениии Анастасии Широковой. Из резервного фонда в помощь пострадавшим выделили 100 тысяч рублей.

Между тем, неравнодушным зауральцам уже удалось собрать для Широковых более 300 тысяч. «Не успеваю отвечать на звонки и сообщения, сотни людей хотят помочь. Конечно, за все полученные деньги я обязательно отчитаюсь», — сказала «URA.RU» сестра Анастасии Широковой Оксана Романова.

Неясной пока остается судьба семьи Григоровых, на дом которых перекинулся огонь от Широковых. «Стены стоят — внутри ничего нет: обрушился потолок и пол, перегорели межкомнатные перегородки, треснули стекла в окнах. Дом непригоден для проживания и восстановлению не подлежит, только заново отстраивать. По поводу какой-то помощи от правительства — как я поняла, о нас речи не идет», — поделилась с «URA.RU» Вера Григорова. Она добавила, что материальную помощь их семье также оказывают неравнодушные земляки. Пока удалось собрать 32 тысячи рублей.