Тюменцев хотят оставить без «кофе на колесах»

Тюменцы могут остаться без кофеен на колесах. С вопросом о запрете этих объектов обратился к городским властям депутат Тюменской гордумы единоросс Юрий Коновалов. На заседании думской комиссии по экономической политике и ЖКХ народный избранник пояснил, что такие «автолавки» занимают места на бесплатных парковках в центре города, которых и так не хватает.
«Какие меры по удалению этих кофеен на колесах принимаются? Их очень много, и никто не хочет ничего по ним решать», — заявил Коновалов.
«Этот момент мы отрегулируем, когда введем в центральной части города платное парковочное пространство», — ответил ему замглавы администрации города Максим Афанасьев.
Его поддержала коллега, также занимающая должность замглавы администрации Тюмени, Ирина Богинская.
«Мы решили пойти последовательно», — сообщила она, пояснив, что чиновники определили дополнительные места на набережной реки Туры «для того, чтобы они законно туда зашли и могли оказывать эту услугу».
«Это долгий путь, — возразил депутат. — Пока вы это введете, все парковки будут заполнены. Особенно около учебных заведений».
Богинская пояснила, что чиновники уже приглашали «кофейных» предпринимателей на беседы в администрацию, однако «кончается это тем, что они пишут во все инстанции, что Богинская мешает им работать».
Председатель комиссии Юрий Баранчук отметил, что «вопрос архиважный», сообщив, что также наблюдал «вросшую в землю „Газель“ на улице Семакова». «Давайте с Тюменской городской думой проведем круглый стол, прежде чем публиковать эту схему. Эту тему замалчивать нельзя, надо обсуждать и искать совместные решения», — подчеркнул он.
Его поддержал депутат Роман Чуйко, который призвал чиновников «подходить ювелирно» к решению этого вопроса. «Вся молодежь Тюмени и гости города проводят время на набережной. Кофе — часть этой культуры», — отметил он.