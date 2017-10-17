{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
«ЕР» готовят для Путина. Собчак расскажет Дудю о планах на президентский пост. Губернатор Бурков забирает друзей с Урала
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,34
Динамика за 2 недели
Евро 67,46
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
17 октября 2017
16 октября 2017
15 октября 2017
14 октября 2017
Главные новости Тюменской области
17:36  17 октября 2017 0

Тюменцев хотят оставить без «кофе на колесах»

Жизнь Екатеринбурга в жару, кофе, уличная торговля, автомобиль, торговля с колес, кофемобиль
Передвижные торговые точки, по словам депутата, заполонили парковки в центре городаФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
все новости сюжета

Тюменцы могут остаться без кофеен на колесах. С вопросом о запрете этих объектов обратился к городским властям депутат Тюменской гордумы единоросс Юрий Коновалов. На заседании думской комиссии по экономической политике и ЖКХ народный избранник пояснил, что такие «автолавки» занимают места на бесплатных парковках в центре города, которых и так не хватает.

«Какие меры по удалению этих кофеен на колесах принимаются? Их очень много, и никто не хочет ничего по ним решать», — заявил Коновалов.

Комиссия по бюджету. Гордума. Ноябрь 2014. Тюмень, коновалов юрий
Депутат пояснил, что «автолавки» занимают бесплатные парковочные места
Фото: Николай Бастриков © URA.RU

«Этот момент мы отрегулируем, когда введем в центральной части города платное парковочное пространство», — ответил ему замглавы администрации города Максим Афанасьев.

Его поддержала коллега, также занимающая должность замглавы администрации Тюмени, Ирина Богинская.

«Мы решили пойти последовательно», — сообщила она, пояснив, что чиновники определили дополнительные места на набережной реки Туры «для того, чтобы они законно туда зашли и могли оказывать эту услугу».

«Это долгий путь, — возразил депутат. — Пока вы это введете, все парковки будут заполнены. Особенно около учебных заведений».

Богинская пояснила, что чиновники уже приглашали «кофейных» предпринимателей на беседы в администрацию, однако «кончается это тем, что они пишут во все инстанции, что Богинская мешает им работать».

Председатель комиссии Юрий Баранчук отметил, что «вопрос архиважный», сообщив, что также наблюдал «вросшую в землю „Газель“ на улице Семакова». «Давайте с Тюменской городской думой проведем круглый стол, прежде чем публиковать эту схему. Эту тему замалчивать нельзя, надо обсуждать и искать совместные решения», — подчеркнул он.

Его поддержал депутат Роман Чуйко, который призвал чиновников «подходить ювелирно» к решению этого вопроса. «Вся молодежь Тюмени и гости города проводят время на набережной. Кофе — часть этой культуры», — отметил он.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров