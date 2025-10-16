Десятки тысяч тонн незаконного мусора исчезли с улиц Перми

В Перми с начала года убрали более 160 несанкционированных свалок общим весом свыше 60 тысяч тонн. Работы продолжаются на пяти городских улицах, сообщили в пресс-службе городской администрации.
С начала 2025 года в Перми убрано более 160 несанкционированных свалок, общий объем вывезенных отходов превысил 60 тысяч тонн. Работы по выявлению и ликвидации незаконных скоплений мусора ведутся постоянно силами районных администраций и муниципального учреждения «Полигон». Специалисты регулярно обследуют территории, включая городские леса, а также реагируют на обращения жителей.
В настоящее время работы продолжаются на нескольких улицах города, включая Пензенскую, Клары Цеткин, Муромскую, Богдана Хмельницкого и Славянова. Для ликвидации свалок используется как специализированная техника, так и ручной труд в зависимости от объема и характера загрязнения.
До конца года планируется убрать еще около 9 тысяч тонн отходов. В городском департаменте жилищно-коммунального хозяйства напомнили, что за несанкционированное складирование мусора, включая строительные отходы, промышленную упаковку и другие виды отходов, предусмотрена административная ответственность.
