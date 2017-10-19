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19 октября 2017
18 октября 2017
17 октября 2017
13:39  19 октября 2017 1

В Ханты-Мансийске на «Почте России» отключили воду. «Хотят утопить работников и клиентов в фекалиях?»

Киоски периодической печати на гостевом маршруте. Челябинск, почта россии, почтовый ящик
Отключение воды привело к скандалу в соцсетяхФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Несколько отделений «Почты России» Ханты- Мансийска оставили своих сотрудников без воды. Работники организации жалуются, на отвратительный запах и отсутствие возможности справлять нужду на работе.

В социальных сетях активно обсуждается эта тема: «Вся наша прекрасная Почта России остаётся без водоснабжения. Что это? Денег нет? Или же желание утопить работников и клиентов в фекалиях? P.S., а кто-то самолёты покупает», — жалуется одна из сотрудниц почтового отделения.

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Другая работница «Почты России» объясняет, что организации забыла продлить контракт с городским водоканалом, что стало причиной отключения воды во всех городских отделениях.

«В отделении „Почты“ по ул. Чехова, 45 целый месяц сотрудники сидят без воды, ни в туалет не сходить, ни руки не помыть, да и запах канализации ужасный стоит. Оказывается наше любимое руководство „Почты“ забыло, полгода назад, заключить договор с МП „Водоканал“. Приходится терпеть по пол дня, чтобы сбегать куда-нибудь в туалет», — сообщается в группе «Типичный Ханты-Мансийска».

Подтвердить или опровергнуть информацию, на момент публикации материала, не удалось. В пресс-службе «Почты России» Обещали прокомментировать ситуацию позже.

Игорь Волосин
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