09:23 20 октября 2017 1

У дальнобойщиков появился новый повод для протестов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об увеличении штрафов за неуплату сборов в систему «Платон». Кроме того минтранс РФ предлагает увеличить срок давности для привлечения дальнобойщиков к административной ответственности.

Увеличить размер штрафа предлагается в 4 раза: с 5 до 20 тысяч рублей, сообщает телеканал 360.

При этом, отмечает издание «Русская планета», время, в течение которого можно будет взыскать с водителей большегрузов плату за проезд по федеральным трассам, будет увеличено до полугода.

Тем временем часть депутатов Госдумы считает нововведение глупостью. «В свое время мы внесли поправку о снижении размера штрафа с полумиллиона рублей до пяти-десяти тысяч. Потому что тот размер штрафа был просто иррациональный. Сейчас же они предлагают в четыре раза увеличить. И это тоже чрезмерное предложение», — цитирует парламентария Вячеслава Лысакова «Национальная служба новостей».

Система «Платон» по взиманию с большегрузного транспорта платы за проезд по федеральным трассам заработала заработала в России с ноябре 2015 года. На сегодняшний день водителям приходится платить по 1,9 рубля за километр. Запуск системы сопровождался акциями протеста со стороны дальнобойщиков.