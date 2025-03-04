04 марта 2025

В Дагестане блокировали мужчин, планировавших атаку на объекты силовиков

© Служба новостей «URA.RU»
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В районе Махачкалы вводили режим КТО
В районе Махачкалы вводили режим КТО Фото:

В Дагестане, в районе поселка Семендер, правоохранительными органами была блокирована группа из четырех человек, планировавших нападение на объекты правоохранительных органов. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

«Ночью на 5 марта в Кировском районе города Махачкалы в ходе проведения органами безопасности оперативно-разыскных мероприятий была обнаружена передвигавшаяся на легковом автомобиле группа лиц из четырех человек. Они были блокированы на окраине поселка Семендер, принимаются меры по их нейтрализации», — говорится в сообщении НАК, содержание которого приводит РИА Новости.

По данным НАК, при попытке задержания преступники открыли огонь из автоматического оружия по сотрудникам дорожно-патрульной службы (ДПС). В связи с этим была введена операция по их нейтрализации. В районе проведения контртеррористической операции были эвакуированы жители близлежащих домов для обеспечения их безопасности.

Режим КТО был введен в ночь на 5 марта. Об этом сообщал оперативный штаб Дагестана.

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В Дагестане, в районе поселка Семендер, правоохранительными органами была блокирована группа из четырех человек, планировавших нападение на объекты правоохранительных органов. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК). «Ночью на 5 марта в Кировском районе города Махачкалы в ходе проведения органами безопасности оперативно-разыскных мероприятий была обнаружена передвигавшаяся на легковом автомобиле группа лиц из четырех человек. Они были блокированы на окраине поселка Семендер, принимаются меры по их нейтрализации», — говорится в сообщении НАК, содержание которого приводит РИА Новости. По данным НАК, при попытке задержания преступники открыли огонь из автоматического оружия по сотрудникам дорожно-патрульной службы (ДПС). В связи с этим была введена операция по их нейтрализации. В районе проведения контртеррористической операции были эвакуированы жители близлежащих домов для обеспечения их безопасности. Режим КТО был введен в ночь на 5 марта. Об этом сообщал оперативный штаб Дагестана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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