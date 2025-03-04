В Дагестане блокировали мужчин, планировавших атаку на объекты силовиков

В Дагестане, в районе поселка Семендер, правоохранительными органами была блокирована группа из четырех человек, планировавших нападение на объекты правоохранительных органов. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).
«Ночью на 5 марта в Кировском районе города Махачкалы в ходе проведения органами безопасности оперативно-разыскных мероприятий была обнаружена передвигавшаяся на легковом автомобиле группа лиц из четырех человек. Они были блокированы на окраине поселка Семендер, принимаются меры по их нейтрализации», — говорится в сообщении НАК, содержание которого приводит РИА Новости.
По данным НАК, при попытке задержания преступники открыли огонь из автоматического оружия по сотрудникам дорожно-патрульной службы (ДПС). В связи с этим была введена операция по их нейтрализации. В районе проведения контртеррористической операции были эвакуированы жители близлежащих домов для обеспечения их безопасности.
Режим КТО был введен в ночь на 5 марта. Об этом сообщал оперативный штаб Дагестана.
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