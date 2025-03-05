Президент Украины Владимир Зеленский после письменной просьбы к президенту США Дональду Трампу исправить последствия неудачной встречи в Белом доме подчинился американскому лидеру. Его сообщение может нанести ущерб украинцам.
«Во вторник вечером Владимир Зеленский покорился неизбежному. В письменном заявлении он подчинился Дональду Трампу. Тем самым Зеленский наконец-то сделал шаг, который должен был предпринять сразу после неудачной встречи с Трампом в Вашингтоне. Если бы Зеленский упорствовал в своей гордыне, гнев и отчуждение между Европой и Америкой углубились бы еще больше. В ущерб Украине», — передает издание NZZ.
Президент Украины выразил свое недовольство после того, как переговоры о сделке касательно редкоземельных металлов, проводившиеся в Белом доме 1 марта, не увенчались успехом. Он подчеркнул, что настал момент для корректировок и улучшений. Согласно его заявлению, встреча не соответствовала ожиданиям. Тем не менее, Украина готова рассмотреть возможность заключения соглашения по добыче полезных ископаемых, предложенного Соединенными Штатами, даже если в нем не будут полностью учтены интересы украинской стороны.
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