The Telegraph: Трампу будет мало извинений Зеленского

Трампу недостаточно извинений Зеленского, пишет Telegraph Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru

новость из сюжета Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

Извинений президента Украины Владимира Зеленского может оказаться недостаточно для снятия напряженности в отношениях с США. В Лондоне опасаются, что реакция Вашингтона может быть более жесткой в связи со скандалом, который возник в ходе переговоров Зеленского и главы США Дональда Трампа в Белом доме. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

«Правительство считало, что необходимо срочно положить конец этому скандалу, однако в Вестминстере опасаются, что твита господина Зеленского будет недостаточно. Все потому, что позиции в Вашингтоне ужесточаются», — отмечает газета.

По сведениям издания, Трамп планирует обратиться с речью в Конгрессе 6 марта. Он изложит свои внешнеполитические приоритеты, которые, как ожидается, касаются соглашения по добыче украинских минералов.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск «уколол» Зеленского после его извинений перед Трампом. В своем сообщении в соцсети Х предприниматель подчеркнул, что важны действия, а не слова.

Украинский президент после срыва сделки по редкоземельным металлам в Белом доме 1 марта заявил, что «пришло время все исправить». По его словам, встреча прошла не так, как предполагалось. При этом Киев не против подписать сделку по добыче полезных ископаемых, которую предлагает США, без отражения украинских интересов.