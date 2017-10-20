12:34 20 октября 2017 0

В Сургуте снова появляются загадочные цифры Фото: читатели "URA.RU"

В Сургуте начали появляться новые загадочные надписи. В редакцию «URA.RU» читатели агентства прислали фотографию дорожного знака, на котором написано «4:20» и «17.11».

По версии автора фото, пожелавшего остаться анонимным, «4:20» может быть связано с идеологией групп смерти. Ряд пабликов, посвященных самоубийствам среди подростков, носили название «Разбуди меня в 4:20». Также принято считать, что организаторы «синих китов» заставляли детей покончить с собой именно в это время. В таком случае, «17.11» может быть датой, на которую попавшие под влияние «групп смерти» подростки назначили суициды, а знак «лежачий полицейский», на котором написаны цифры, — символом смерти.

Надписи «5:18» и «4:20» похожи, возможно — один автор Фото: соцсети

По другой версии, авторы граффити выступают за легализацию легких наркотиков — в США «4:20» используется для обозначения популярного времени курения марихуаны.

Как ранее сообщало «URA.RU», ранее в Сургуте появлялись загадочные надписи «5:18?». По одной из версий, это была отсылка к цитате из Корана (в этой цитате правоверным запрещается нападать на представителей иных конфессий — ред.). Надписи начали появляться после массовой резни в Сургуте, которую устроил религиозный фанатик Артур Гаджиев.