Навальный в камере учил киргизский

"Я вышел" подписал он фото
Блогер Алексей Навальный сегодня, 22 октября, освободился из-под административного ареста. Соответствующая запись появилась на его странице в Instagram. Он рассказал подписчикам, что успел сделать за время, проведенное в камере.
«Привет. Я вышел. За 20 суток прочитал 20 книг, выучил несколько слов на киргизском, выпил литров 80 чая и не менее 60 раз прослушал песню „Дай мне слово, ведь я тамада“ по радио».
Активист сообщил, что готов продолжить деятельность, и позвал сторонников в Астрахань.
Блогер был осужден на 20 суток ареста после неоднократных призывов выходить на несогласованные митинги. Его задержали перед митингом в Нижнем Новгороде в начале октября.