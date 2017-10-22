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22 октября 2017
13:20  22 октября 2017 0

Навальный в камере учил киргизский

"Я вышел" подписал он фотоФото: Instagram Алексей Навальный
новость из сюжета:
Митинги Навального
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Блогер Алексей Навальный сегодня, 22 октября, освободился из-под административного ареста. Соответствующая запись появилась на его странице в Instagram. Он рассказал подписчикам, что успел сделать за время, проведенное в камере.

«Привет. Я вышел. За 20 суток прочитал 20 книг, выучил несколько слов на киргизском, выпил литров 80 чая и не менее 60 раз прослушал песню „Дай мне слово, ведь я тамада“ по радио».

Активист сообщил, что готов продолжить деятельность, и позвал сторонников в Астрахань.

Блогер был осужден на 20 суток ареста после неоднократных призывов выходить на несогласованные митинги. Его задержали перед митингом в Нижнем Новгороде в начале октября.

Иван Антонов
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