Стало известно, какие кинотеатры в Тюмени покажут «Матильду»

В Тюмени шесть городских кинотеатров покажут нашумевший фильм «Матильда» Алексея Учителя. В их числе оказалась и сеть «Синема парк», которая по всей стране сначала отказалась от картины из-за предупреждений о поджогах от православных радикалов. Премьера «Матильды» состоится 26 октября.
Фильм покажут кинотеатры «Атмос синема», «Киномакс», «Премьер», «Сан Синема», «Синема парк», «Азбука кино». Некоторые места уже определились с расписанием и ценами. Количество сеансов варьируется от семи до одиннадцати, стоимость — от 90 рублей до 385 рублей.
«Мы благодарны правоохранительным органам и спецслужбам за все, что они сделали за последний месяц, чтобы мы могли быть уверены в безопасности наших зрителей, — сообщил порталу 72.ru генеральный директор объединенной киносети „Синема парк“ и „Формула кино“ Роман Линин, — Принятое месяц назад решение о невозможности показа фильма „Матильда“ далось нам нелегко. Мы рады, что ситуация стабилизировалась, и мы все-таки сможем показать картину в своих кинотеатрах».
В «Матильде» рассказывается о любовных отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Фильм подвергся резкой критике православной общественности, в российские кинотеатры стали поступать пугающие письма с предупреждениями о поджогах. После этого «Синема парк» и «Формула кино» и отказались от показов. В Екатеринбурге противник «Матильды» чуть не устроил подрыв кинотеатра «Космос».
В политике самой убежденной противницей «Матильды» является депутат Госдумы Наталья Поклонская. С декабря 2016 года она 43 раза пожаловалась на фильм в Генпрокуратуру.