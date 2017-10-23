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Главные новости Тюменской области
09:22  23 октября 2017 0

Стало известно, какие кинотеатры в Тюмени покажут «Матильду»

Билеты на фильм
Премьера «Матильды» состоится 26 октябряФото: Анна Майорова © URA.RU
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Скандал вокруг фильма "Матильда" Учителя
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В Тюмени шесть городских кинотеатров покажут нашумевший фильм «Матильда» Алексея Учителя. В их числе оказалась и сеть «Синема парк», которая по всей стране сначала отказалась от картины из-за предупреждений о поджогах от православных радикалов. Премьера «Матильды» состоится 26 октября.

Фильм покажут кинотеатры «Атмос синема», «Киномакс», «Премьер», «Сан Синема», «Синема парк», «Азбука кино». Некоторые места уже определились с расписанием и ценами. Количество сеансов варьируется от семи до одиннадцати, стоимость — от 90 рублей до 385 рублей.

«Мы благодарны правоохранительным органам и спецслужбам за все, что они сделали за последний месяц, чтобы мы могли быть уверены в безопасности наших зрителей, — сообщил порталу 72.ru генеральный директор объединенной киносети „Синема парк“ и „Формула кино“ Роман Линин, — Принятое месяц назад решение о невозможности показа фильма „Матильда“ далось нам нелегко. Мы рады, что ситуация стабилизировалась, и мы все-таки сможем показать картину в своих кинотеатрах».

В «Матильде» рассказывается о любовных отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Фильм подвергся резкой критике православной общественности, в российские кинотеатры стали поступать пугающие письма с предупреждениями о поджогах. После этого «Синема парк» и «Формула кино» и отказались от показов. В Екатеринбурге противник «Матильды» чуть не устроил подрыв кинотеатра «Космос».

В политике самой убежденной противницей «Матильды» является депутат Госдумы Наталья Поклонская. С декабря 2016 года она 43 раза пожаловалась на фильм в Генпрокуратуру.

Сергей Дианов
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