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20 октября 2017
21:05  23 октября 2017 0

В тюменских домах массово заменят старые лифты

Пресс-тур по новым домам
Все новые лифты отвечают стандартам техрегламента Таможенного союзаФото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюменской области к концу 2018 года заменят 88 лифтов, чей срок эксплуатации достиг 25 лет. Замена идет в рамках региональной программы капремонта.

На первом этапе реализации — в период с 2015 по 2017 год — в области заменили 255 лифтов, срок эксплуатации которых истек. Планируется, что 2020 году в области не останется старых лифтов.

«Мы приступили к реализации программы капремонта позже других регионов, что позволило заранее подготовить проекты, площадки, накопить определенный денежный запас. И сделать рывок по лифтам, срок технической эксплуатации которых истек», — передает слова Михаила Гилева, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства, сайт 72.ru.

20% от стоимости работ по замене лифтов было выделено из областного бюджета. Что позволяет предварительно уже на 23-м году работы приступать к ремонту кабинок, а не в тот момент, когда механизм уже снят с эксплуатации.

Устанавливаемые в рамках капремонта лифты отвечают стандартам технического регламента Таможенного союза: безопасны, энергоэффективны, двигаются плавно, а также приспособлены для инвалидов. Все современные подъемные механизмы управляются компьютером.

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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